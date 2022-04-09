GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Fenerbahçe derbisi için zafer sözü verildi

GÖZLER CICA'DA Son maçlarda çıkışa geçen ve Karagümrük maçında Babel'e asist yapan Cicaldau, derbide Aslan'ın önemli kozlarından olacak. Beşiktaş ve Trabzon derbilerinde gol sevinci yaşayan Rumen yıldız, F.Bahçe'yi de boş geçmek istemiyor.

MUSLERA 26. KEZ Uzun süreli sakatlığını atlatarak formasına kavuşan Muslera, F.Bahçe'ye karşı da kaleyi koruyacak. Türkiye'de 12. yılını geçiren Uruguaylı eldiven, 26. kez sarı-lacivertli ekibe karşı forma giyecek. 25 maçta 9 galibiyet, 9 yenilgi ve 7 beraberlik alan Muslera, 22 gol yedi. 10 maçta F.Bahçe'li oyunculara şans tanımayıp kalesini kapatan 35 yaşındaki eldiven, 4 sarı kart gördü.