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GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Fenerbahçe derbisi için zafer sözü verildi

Galatasaray spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Domenec Torrent, "Derbiye rahat çıkacağız. Sakin kalıp, rakibi baskı altına almalıyız" diye konuştu. İspanyol hocaya söz veren futbolcular, galibiyet yemini etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2022 Cumartesi 07:00
GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Fenerbahçe derbisi için zafer sözü verildi

Bu sezon taraftarını çok üzen sarıkırmızılılar, sezonu kurtarma maçına hazırlanıyor. Çalışmalarını sürdüren Cimbom'da Teknik Direktör Domenec Torrent hem taktik hem psikolojik açıdan takımını dev maça hazırlıyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Fenerbahçe derbisi için zafer sözü verildi

Oyuncularına Fenerbahçe'yi ezberleten İspanyol hoca yaptığı konuşmada ise, "Derbiye rahat çıkacağız. Onlar 6 yıldır içeride kazanamıyor. Sakin kalırsak rakibi baskı altına alırız. Panik yapmayıp, bütün halinde oynamalıyız" dediği öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Fenerbahçe derbisi için zafer sözü verildi

İMHA PLANI HAZIR

Sarı-kırmızılı oyuncular, Torrent'in bu konuşması sonrasında Fenerbahçe deplasmanında mutlak galibiyet sözü verdi. Öte yandan İspanyol teknik adamın derbi planı da belli oldu. Bu sezon rakibi geride karşıladığı maçlarda başarılı sonuçlar almayı başaran Aslan, aynı taktikle sahaya çıkacak. Kapılan toplarla hızlı hücum gerçekleştirme çalışmalarını yapan Aslan'da, Feghouli ve Mohamed dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Fenerbahçe derbisi için zafer sözü verildi

GÖZLER CICA'DA

Son maçlarda çıkışa geçen ve Karagümrük maçında Babel'e asist yapan Cicaldau, derbide Aslan'ın önemli kozlarından olacak. Beşiktaş ve Trabzon derbilerinde gol sevinci yaşayan Rumen yıldız, F.Bahçe'yi de boş geçmek istemiyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Fenerbahçe derbisi için zafer sözü verildi

MUSLERA 26. KEZ

Uzun süreli sakatlığını atlatarak formasına kavuşan Muslera, F.Bahçe'ye karşı da kaleyi koruyacak. Türkiye'de 12. yılını geçiren Uruguaylı eldiven, 26. kez sarı-lacivertli ekibe karşı forma giyecek. 25 maçta 9 galibiyet, 9 yenilgi ve 7 beraberlik alan Muslera, 22 gol yedi. 10 maçta F.Bahçe'li oyunculara şans tanımayıp kalesini kapatan 35 yaşındaki eldiven, 4 sarı kart gördü.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Fenerbahçe derbisi için zafer sözü verildi

TORRENT BÜYÜK HOCA

Derbi öncesi yayıncı kuruluşa konuşan Muslera, eleştirilen Domenec Torrent'i övdü. Uruguaylı kaleci, "Torrent çok büyük bir hoca. Kendisini de ekibini de takım olarak çok seviyoruz. Umarım onlarla şampiyonluklar kazanırız" dedi.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Fenerbahçe derbisi için zafer sözü verildi

6 YILDIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynadığı son 4 karşılaşmada rakibine mağlup olmadı. Sarıkırmızılılar, son iki maçtan ise 3 puanla ayrıldı. Aslan, son olarak 20 Kasım 2016 tarihinde Ülker Stadyumu'nda oynanan derbide Kanarya'ya 2-0'lık skorla yenilmişti. Bu müsabakanın ardından oynanan 4 maçta Galatasaray 2 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

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