GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Fenerbahçe derbisi için zafer sözü verildi

Bu sezon taraftarını çok üzen sarıkırmızılılar, sezonu kurtarma maçına hazırlanıyor. Çalışmalarını sürdüren Cimbom'da Teknik Direktör Domenec Torrent hem taktik hem psikolojik açıdan takımını dev maça hazırlıyor.
Bu sezon taraftarını çok üzen sarıkırmızılılar, sezonu kurtarma maçına hazırlanıyor. Çalışmalarını sürdüren Cimbom'da Teknik Direktör Domenec Torrent hem taktik hem psikolojik açıdan takımını dev maça hazırlıyor.
Oyuncularına Fenerbahçe'yi ezberleten İspanyol hoca yaptığı konuşmada ise, "Derbiye rahat çıkacağız. Onlar 6 yıldır içeride kazanamıyor. Sakin kalırsak rakibi baskı altına alırız. Panik yapmayıp, bütün halinde oynamalıyız" dediği öğrenildi.
İMHA PLANI HAZIR
Sarı-kırmızılı oyuncular, Torrent'in bu konuşması sonrasında Fenerbahçe deplasmanında mutlak galibiyet sözü verdi. Öte yandan İspanyol teknik adamın derbi planı da belli oldu. Bu sezon rakibi geride karşıladığı maçlarda başarılı sonuçlar almayı başaran Aslan, aynı taktikle sahaya çıkacak. Kapılan toplarla hızlı hücum gerçekleştirme çalışmalarını yapan Aslan'da, Feghouli ve Mohamed dışında eksik oyuncu bulunmuyor.
GÖZLER CICA'DA
Son maçlarda çıkışa geçen ve Karagümrük maçında Babel'e asist yapan Cicaldau, derbide Aslan'ın önemli kozlarından olacak. Beşiktaş ve Trabzon derbilerinde gol sevinci yaşayan Rumen yıldız, F.Bahçe'yi de boş geçmek istemiyor.
MUSLERA 26. KEZ
Uzun süreli sakatlığını atlatarak formasına kavuşan Muslera, F.Bahçe'ye karşı da kaleyi koruyacak. Türkiye'de 12. yılını geçiren Uruguaylı eldiven, 26. kez sarı-lacivertli ekibe karşı forma giyecek. 25 maçta 9 galibiyet, 9 yenilgi ve 7 beraberlik alan Muslera, 22 gol yedi. 10 maçta F.Bahçe'li oyunculara şans tanımayıp kalesini kapatan 35 yaşındaki eldiven, 4 sarı kart gördü.
TORRENT BÜYÜK HOCA
Derbi öncesi yayıncı kuruluşa konuşan Muslera, eleştirilen Domenec Torrent'i övdü. Uruguaylı kaleci, "Torrent çok büyük bir hoca. Kendisini de ekibini de takım olarak çok seviyoruz. Umarım onlarla şampiyonluklar kazanırız" dedi.
6 YILDIR YENİLMİYOR
Galatasaray, Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynadığı son 4 karşılaşmada rakibine mağlup olmadı. Sarıkırmızılılar, son iki maçtan ise 3 puanla ayrıldı. Aslan, son olarak 20 Kasım 2016 tarihinde Ülker Stadyumu'nda oynanan derbide Kanarya'ya 2-0'lık skorla yenilmişti. Bu müsabakanın ardından oynanan 4 maçta Galatasaray 2 galibiyet, 2 beraberlik aldı.