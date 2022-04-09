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GALATASARAY HABERLERİ: Torrent Fenerbahçe maçı taktiğini belirledi

Galatasaray spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar son 2 sezondur deplasmanda mağlup ettiği rakibini yenip çıkışa geçmek istiyor. Zorlu karşılaşma öncesi Domenec Torrent derbi taktiğini belirledi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2022 Cumartesi 07:00 Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2022 Cumartesi 07:00
GALATASARAY HABERLERİ: Torrent Fenerbahçe maçı taktiğini belirledi

Pazar gününden beri kafasında Fenerbahçe derbisini oynayan Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi. Kalede Pena yerine Muslera'yı tercih edecek Torrent, savunma dörtlüsünü Omar-Nelsson-Marcao- Van Aanholt şeklinde oluşturacak.

GALATASARAY HABERLERİ: Torrent Fenerbahçe maçı taktiğini belirledi

Orta saha merkezindeki Taylan-Berkan ikilisini Cicaldau tamamlayacak. İleri uçta Gomis'e kenardan Babel destek verecek.

GALATASARAY HABERLERİ: Torrent Fenerbahçe maçı taktiğini belirledi

F.BAHÇE HÜCUMA KALKTIĞINDA CİCALDAU GOMİS'İN YANINDA

Sabah'ın haberine göre; ilk 11'deki son isim ise Kerem'in durumuna bağlı. Kerem, derbiye yetişmezse forma Emre Kılınç'ın olacak.

GALATASARAY HABERLERİ: Torrent Fenerbahçe maçı taktiğini belirledi

4-2-3-1 sistemiyle sahaya yayılacak olan Galatasaray, top rakibe geçtiğinde 4-4- 2 dizilimine dönecek. Cicaldau, forvetteki Gomis'in yanına geçerek hücum presini başlatacak.

GALATASARAY HABERLERİ: Torrent Fenerbahçe maçı taktiğini belirledi

KADIKÖY'DE ASLAN OLACAK!

G.Saray forması ile 2017-18'de şampiyonluğa ulaşan Bafetimbi Gomis, gol krallığı tacını da takmıştı. Fransız yıldız, o sezon boş geçtiği F.Bahçe maçı için özel bir sevinç hazırlamış ancak ağları bulamayınca hevesi kursağında kalmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ: Torrent Fenerbahçe maçı taktiğini belirledi

Bu kez derbide gole odaklanan 36 yaşındaki oyuncu 4 yıl sonra planını hayata geçirmek istiyor. O dönem tekmeliğinin içine aslan maskesi koyan Gomis, yine aynı şekilde sahaya çıkacak ve ağları havalandırırsa Kadıköy'de maskesini takacak.

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