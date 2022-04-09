GALATASARAY HABERLERİ: Torrent Fenerbahçe maçı taktiğini belirledi

Pazar gününden beri kafasında Fenerbahçe derbisini oynayan Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi. Kalede Pena yerine Muslera'yı tercih edecek Torrent, savunma dörtlüsünü Omar-Nelsson-Marcao- Van Aanholt şeklinde oluşturacak.
Orta saha merkezindeki Taylan-Berkan ikilisini Cicaldau tamamlayacak. İleri uçta Gomis'e kenardan Babel destek verecek.
F.BAHÇE HÜCUMA KALKTIĞINDA CİCALDAU GOMİS'İN YANINDA
Sabah'ın haberine göre; ilk 11'deki son isim ise Kerem'in durumuna bağlı. Kerem, derbiye yetişmezse forma Emre Kılınç'ın olacak.