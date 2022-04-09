GALATASARAY HABERLERİ: Torrent Fenerbahçe maçı taktiğini belirledi

KADIKÖY'DE ASLAN OLACAK!

G.Saray forması ile 2017-18'de şampiyonluğa ulaşan Bafetimbi Gomis, gol krallığı tacını da takmıştı. Fransız yıldız, o sezon boş geçtiği F.Bahçe maçı için özel bir sevinç hazırlamış ancak ağları bulamayınca hevesi kursağında kalmıştı.