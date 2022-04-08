Taraftarımızı sevindirelim

Teknik Direktör Domenec Torrent, Fenerbahçe derbisiyle yatıp kalkıyor. Takımın fiziksel kondisyonundan memnun olan İspanyol çalıştırıcı, son iki günde yaptıracağı taktik idmanlarla derbi hazırlıklarını tamamlayacak.
Teknik Direktör Domenec Torrent, Fenerbahçe derbisiyle yatıp kalkıyor. Takımın fiziksel kondisyonundan memnun olan İspanyol çalıştırıcı, son iki günde yaptıracağı taktik idmanlarla derbi hazırlıklarını tamamlayacak. Fenerbahçe derbisinin çok önemli olduğunun altını çizen Torrent, "Bu sezon başarılı sonuçlar ortaya koyamadık. Fenerbahçe karşısında taraftarlarımız bizden galibiyet bekliyor. Herkes bunu bilerek maça hazırlanmalı. Karagümrük karşısındaki çıkışı sürdürmemiz gerekiyor" dedi.