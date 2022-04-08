SON DAKİKA - Galatasaray'a Fenerbahçe derbisi öncesi Kerem Aktüroğlu'dan sevindirici haber!

Galatasaray'da Fenerbahçe maçı öncesi Kerem Aktürkoğlu sevinci yaşanıyor. Derbi hazırlıklarına son sürat devam eden sarı-kırmızılılarda genç futbolcu için seferberlik ilan edilmişti.



Teknik direktör Domenec Torrent'in hücumdaki en büyük kozlarından biri olan Kerem Aktürkoğlu'nun son durumuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.



Karagümrük maçında sakatlanan ve bir süredir tedavisine devam edilen 23 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın son antrenmanında takımla birlikte çalıştı.



DERBİDE OYNAYACAK MI?

Takımla çalışmalarına başlayan Kerem Aktürkoğlu'nun, Fenerbahçe derbisinde sahada olması bekleniyor.