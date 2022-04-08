SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ - Eşref Hamamcıoğlu başkanlık için adaylık başvurusunu yaptı!

Galatasaray'da başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu da Metin Öztürk gibi adaylık başvurusunu yaptı. Hamamcıoğlu, başvuru sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İşte Eşref Hamamcıoğlu'nun sözlerinden öne çıkanlar:

30 Nisan'da seçim var. Galatasaray'ın içinde yaşadığı duruma bakılınca her zamankinden daha fazla birleşmeye ve birlikte hareket etmeye ihtiyacımız var. Fikir ayrılıkları mutlaka olacaktır. Rakip adayımızla birlikte bu yarışa giriyoruz.

SEÇİM İPTAL EDİLİR Mİ?

Normal olarak kanun çerçevesinde ve Galatasaray'ın tüzüğü çerçevesinde bu seçim iptalinin söz konusu olmaması lazım. İptali söz konusu olan ve incelemeye tabi tutulan son 3 genel kurul. Bu erken seçim kararı da genel kurulda alınmadı. Şu andaki yönetim kurulu tarafından alındı. O bakımdan bu Galatasaray'ın iç işidir. Aksi bir karar çıkarsa da uymaktan başka bir çaremiz yok.

600 MİLYON TL KASA KOLAYLIĞI KONUSU HAKKINDA...

Galatasaray'da iki aday ya da beş aday olmasının bizim açımızdan bir farkı yok. Diğer başkan adayı ve arkadaşları da benim arkadaşlarım gibi Galatasaray'a hizmet etmek isteyen insanlardan oluşuyor. Galatasaray kaotik bir durum yaşıyor. Hiç bu kadar dibe vurmamıştı. Biz arkadaşlarımızla popülist söylemlerden kaçınarak aday olduk. Galatasaray'ın ihtiyacı akıl, güven sakinliktir. Kasa kolaylığı sağlamamız mümkün değil ancak finans kaynağı çalışmalarımız hazır. Arkamızda güçlü bir iş dünyası desteği var. Zaten hiç kimsenin kasa kolaylığı sağlaması mümkün değil.

HOCA DEĞİŞİKLİĞİ SÖZ KONUSU OLACAK MI?

Geçen seçimde söylediğim şeyi tekrar ediyorum; Galatasaray çok önemli bir süreçten geçiyor. Bence Galatasaray'ın geleceğini ilgilendiren bu önemli seçimleri, futbol şubesinin hocası düzeyine indirgememek lazım. Önceliklerimiz farklı. Göreve gelirsek profesyonel arkadaşlarımız üzerine çalışırlar, önümüze getirirler.

İŞTE EŞREF HAMAMCIOĞLU'NUN LİSTESİ

Galatasaray'da başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, yönetim kurulu listesini divan başkanlığına teslim etti. Listede şu isimler yer alıyor: Osman Kocaman, Boğaç Göncü, Murat Uysal, Mehmet Emre Mısırlı, Levent Apaydın, Nizam Hışım, Cevat Genç, Utku Dönmez, Murat Karaman, Tamer Saka.