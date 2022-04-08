GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da seçim tehlikede!

Başkan Burak Elmas'ın 'İbra edilmemesiyle' son bulan Mali Kongresi iptale doğru gidiyor. Elmas 24 saate yakın süren ve kapalı usul oylama yapılan kongrede idari açıdan onay alamamış ve 30 Nisan'a olağanüstü kongre koymuştu.
Başkan Burak Elmas'ın 'İbra edilmemesiyle' son bulan Mali Kongresi iptale doğru gidiyor. Elmas 24 saate yakın süren ve kapalı usul oylama yapılan kongrede idari açıdan onay alamamış ve 30 Nisan'a olağanüstü kongre koymuştu.
Seçim süreci işlerken Dernekler Masası'ndan sürpriz bir inceleme geldi. Müfettişler, Galatasaray'ın 2018'den bu yana yapılan Olağan Mali Genel Kurulları mercek altına aldı. 2018 dönemi ile Ekim 2021 Mali Genel Kurul ve 26 Mart'ta idari ibrasızlık kararının çıktığı toplantı tutanakları incelendi ve görüntüleri izlendi.
PARA CEZASI KESİLİR
Dernekler Masası, oy kullanma ve sayımın usullere uygun olmadığına karar verdi ve dün raporlarını Galatasaray Kulübü'ne teslim etti. Başkan Burak Elmas'ın raporun detaylarıyla ilgili bugün açıklama yapması bekleniyor.
Bu arada konuyla ilgili eski yönetici ve Avukat Rezan Epözdemir, "Müfettişler hukuka aykırılık tespit ederse ilgililere idari para cezası uygular, eksikliklerin giderilmesini talep edebilir ancak genel kurulun iptalini isteyemez; bunu ancak mahkemeden isteyebilir. Ancak mahkeme iptal kararı verirse ancak o zaman Mali Genel Kurul iptal edilmiş olur" diye konuştu.
ADAYLAR İÇİN SON GÜN
Öztürk'ün ardından bugün de Hamamcıoğlu başvuru yapacak.
Galatasaray'ın 30 Nisan'da yapılacak olağanüstü genel kurul için başkan adaylığı başvuruları bugün sona erecek. Sarı-kırmızılı kulüpte başkanlığa aday olacak isimlerin yönetim, denetim, sicil ve disiplin kurullarını oluşturan 44 kişilik listelerini, saat 18.00'e kadar divan kurulu başkanlığına teslim etmeleri gerekiyor. Metin Öztürk ilk adaylık başvurusu yapan isim olurken bugün saat 11.00'de de Eşref Hamamcıoğlu'nun evraklarını teslim etmesi bekleniyor.
TORRENT'LE YOLA DEVAM EDECEĞİZ
Metin Öztürk'ün listesinde yer alan Levent Nazifoğlu, seçilmeleri halinde futboldan sorumlu yönetici olarak görev yapacağını söyledi. Radyospor'da Özgür Sancar'a konuşan Nazifoğlu, "Futbol takımının yönetimi, kurulumu açısından çaba harcayacağız" derken Torrent'le ilgili, "Şu anda teknik direktörümüzün motivasyonunu bozacak bir girişimde bulunmayacağız. Torrent kalan maçlarda başarılı olursa, onunla devam etmek elbette ki bir seçenek. Tamamen oluşturacağımız bütçeye bağlı" diye konuştu.