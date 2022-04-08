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İstanbul Valiliği'nden Galatasaray'a dava! Seçim iptal mi olacak?

İstanbul Valiliği, 26 Mart 2022'de gerçekleştirilen Galatasaray Mali Genel Kurulu'nda usülsüzlük tespit etti. Sarı-kırmızılı kulübe 3 konuda iptal talebinde bulunulduğu öğrenilirken, 30 Nisan'daki seçimin iptal edilebileceği belirtildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2022 Cuma 16:18
İstanbul Valiliği'nden Galatasaray'a dava! Seçim iptal mi olacak?

Galatasaray'da başkanlık seçimi iptal olabilir. İstanbul Valiliği, Galatasaray Spor Kulübü'ne dava açtı.

İstanbul Valiliği, 26 Mart 2022'de gerçekleştirilen mali genel kurulunda usülsüzlük tespit etti. Valilik, dernek ve ilgili kişilerin ileride uğrayacağı zararların önüne geçmek için konuyu asliye hukuk mahkemesine taşıdı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas bu gelişme üzerine görüş alışverişinde bulunmak için Divan Kurulu başkanı Aykutalp Derkan, Divan Başkanı Metin Sinan Aslan, adaylar Metin Öztürk ve Eşraf Hamamcıoğlu ile camianın önde gelen hukukçularının kulübe davet etti.

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