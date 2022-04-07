İlkay Gündoğan'dan Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'na övgü

Şampiyonlar Ligi'nde baskı her zaman var. Premier Lig'e 38 maç olduğu için kayıpları telafi etmek mümkün. Ama Şampiyonlar Ligi'nde hata payı çok düşük. Çeyrek final, yarı final ve finalde hiç hata şansınız yok. Geçen sezon finale giden yolda iyi işler çıkardık. Ama maalesef finalde Chelsea'i geçemedik. Önemli olan her sezon yeniden denemek. Bu sezon da bizim için bir şans. Şu an çeyrek finaldeyiz. İnşallah bu sezon kazanırız.

"ŞU ANA KADAR İSTEDİĞİMİZ YOLDAYIZ, SON 1,5 AY BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ" Geçen sezon sanki takım tam oturmuş, ben de pozisyonumu bulmuş gibi hissettim. Her şey su gibi aktı. Üst seviyede bir sezon oynadık. Ben daha ofansif bir pozisyondaydım. Benim için gollü bir sezon oldu. Bu sezon takımlar oyunumu öğrendikleri için bana daha çok önlem alıyorlar.