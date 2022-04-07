Galatasaray'ın Miralem Pjanic operasyonu kongreye takıldı!

Galatasaray'ın gizli kapılar ardından yürüttüğü Miralem Pjanic operasyonu kongreye takıldı! El Mundo Deportivo gazetesi, bu sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve satın alma opsiyonu olmayan Boşnak yıldıza Galatasaray'ın talip olduğunu yazdı.





Avrupa Ligi'nde Barcelona ile olan eşleşmede Katalan kulübünün başkanı Joan Laporta ile İstanbul'da yakın görüntüler sergileyen Başkan Burak Elmas'ın, bu transfer için ön temasta bulunduğu öğrenilirken, Gedson'u siyah-beyazlılara kaptırmasının ardından Pjanic'in peşine düştüğü akıllara geldi. Laporta o günlerde, "Pena'dan sonra da Galatasaray'a kiralık oyuncular verebilirim" demişti.



