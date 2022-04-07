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Galatasaray'ın Miralem Pjanic operasyonu kongreye takıldı!

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da başkan Burak Elmas, Beşiktaş’ta kiralık oynayan 32 yaşındaki yıldız Miralem Pjanic'i İstanbul’da Barcelona Başkanı Laporta’dan istedi. Ancak kongrede ibra edilmeyip seçim kararı alınca transfer ortada kaldı. İşte flaş gelişmenin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2022 Perşembe 07:00
Galatasaray'ın Miralem Pjanic operasyonu kongreye takıldı!

Galatasaray'ın gizli kapılar ardından yürüttüğü Miralem Pjanic operasyonu kongreye takıldı! El Mundo Deportivo gazetesi, bu sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve satın alma opsiyonu olmayan Boşnak yıldıza Galatasaray'ın talip olduğunu yazdı.

Galatasaray'ın Miralem Pjanic operasyonu kongreye takıldı!

Avrupa Ligi'nde Barcelona ile olan eşleşmede Katalan kulübünün başkanı Joan Laporta ile İstanbul'da yakın görüntüler sergileyen Başkan Burak Elmas'ın, bu transfer için ön temasta bulunduğu öğrenilirken, Gedson'u siyah-beyazlılara kaptırmasının ardından Pjanic'in peşine düştüğü akıllara geldi. Laporta o günlerde, "Pena'dan sonra da Galatasaray'a kiralık oyuncular verebilirim" demişti.

Galatasaray'ın Miralem Pjanic operasyonu kongreye takıldı!

KAĞIT ÜSTÜNDE KALABİLİR
Sabah'ın derlediği El Mundo Deportivo'da çıkan bu haberde oyuncuya talip olan Galatasaray ise ay sonunda yeni başkanını seçecek.

Galatasaray'ın Miralem Pjanic operasyonu kongreye takıldı!

Bu yüzden Pjanic misillemesi Başkan Elmas'ın kağıt üzerinde hamlesi olarak kalabilir. Öte yandan İspanyollar, Pena'nın sezon sonu Barça'ya döneceğini ve gelecek sezon Stegen'in arkasında olacağını duyurdu.

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