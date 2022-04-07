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GALATASARAY HABERLERİ - Bafetimbi Gomis rekor peşinde! Galatasaray tarihine geçecek!

Galatasaray'a ikinci kez gelerek golcü sorununu çözen Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe'ye karşı rekor için sahaya çıkacak. Cimbom'un hücum hattındaki en etkili isimlerinden olan yıldız futbolcu dev derbide gol atması halinde kulüp tarihine adını yazdıracak. İşte haberin detayları... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2022 Perşembe 10:32
GALATASARAY HABERLERİ - Bafetimbi Gomis rekor peşinde! Galatasaray tarihine geçecek!

2017-2018 sezonunda 29 gol atarak önemli bir performans gösteren Baftimbi Gomis, Galatasaray'ın şampyiyonluğuna önemli derecede katkı sağlasa da Fenerbahçe maçını boş geçmişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Bafetimbi Gomis rekor peşinde! Galatasaray tarihine geçecek!

O dönem derbide gol atsaydı tekmeliğinin içine sakladığı aslan maskesini takacak Gomis, Kadıköy'de hayalini kurduğu sevinci 4 yıl sonra gerçekleştirme fırsatı yakaladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Bafetimbi Gomis rekor peşinde! Galatasaray tarihine geçecek!

Sabah'ın haberine göre Mohamed'in yokluğunda ilk 11'de olacak Fransız forvet, takım arkadaşlarını dev maça motive ediyor. Galatasaray kariyerinde toplam 37 gole imzasını koyan Gomis, Fenerbahçe'ye gol atarsa Nonda'yı yakalayacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Bafetimbi Gomis rekor peşinde! Galatasaray tarihine geçecek!

Bu sezon 3'ü penaltıdan 5 kez ağları sarsan 36 yaşındaki santrfor, Galatasaray kulüp tarihinde en skorer 8. yabancı oyuncu konumunda.

GALATASARAY HABERLERİ - Bafetimbi Gomis rekor peşinde! Galatasaray tarihine geçecek!

Galatasaray'da gösterdiği başarılı sezonun ardından Al Hilal'e transfer olan yıldız futbolcu, 3 sezon sonra yeniden sarı-kırmızılı ekibin kadrosuna katılmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Bafetimbi Gomis rekor peşinde! Galatasaray tarihine geçecek!

36 yaşındaki Fransız oyuncunun güncel piyasa değeri ise 1 milyon euro.

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