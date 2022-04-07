GALATASARAY HABERLERİ - Bafetimbi Gomis rekor peşinde! Galatasaray tarihine geçecek!

2017-2018 sezonunda 29 gol atarak önemli bir performans gösteren Baftimbi Gomis, Galatasaray'ın şampyiyonluğuna önemli derecede katkı sağlasa da Fenerbahçe maçını boş geçmişti.
O dönem derbide gol atsaydı tekmeliğinin içine sakladığı aslan maskesini takacak Gomis, Kadıköy'de hayalini kurduğu sevinci 4 yıl sonra gerçekleştirme fırsatı yakaladı.
Sabah'ın haberine göre Mohamed'in yokluğunda ilk 11'de olacak Fransız forvet, takım arkadaşlarını dev maça motive ediyor. Galatasaray kariyerinde toplam 37 gole imzasını koyan Gomis, Fenerbahçe'ye gol atarsa Nonda'yı yakalayacak.