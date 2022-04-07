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GALATASARAY HABERLERİ - Alexandru Cicaldau'ya Fenerbahçe derbisinde özel görev!

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de hafta sonu kritik derbi mücadelesinde Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray'da, teknik direktör Domenec Torrent, Rumen yıldız Alexandru Cicaldau'ya özel bir görev verecek. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2022 Perşembe 09:00 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2022 Perşembe 09:00
GALATASARAY HABERLERİ - Alexandru Cicaldau'ya Fenerbahçe derbisinde özel görev!

Orta sahada Taylan Antalyalı ve Berkan'a yardım edecek olan Cicaldau, Fenerbahçe oyun kurduğunda Bafetimbi Gomis'le birlikte rakip savunmaya baskı yapacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Alexandru Cicaldau'ya Fenerbahçe derbisinde özel görev!

24 yaşındaki Cicaldau, bu sezon sarı-kırmzılı formayla çıktığı 38 karşılaşmada 5 gol atarken 4 de asist yapma başarısı gösterdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Alexandru Cicaldau'ya Fenerbahçe derbisinde özel görev!

Rumen futbolcunun Galatasaray'la olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

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