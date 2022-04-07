GALATASARAY HABERLERİ - Alexandru Cicaldau'ya Fenerbahçe derbisinde özel görev!

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'nin konuğu olacak.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'nin konuğu olacak.
Kritik derbi mücadelesi, iki takım için de büyük önem taşıyor. Ligde ikincilik iddiasını sürdürmek isteyen Fenerbahçe ve yukarı sıralara tırmanmak isteyen Galatasaray 3 puanın peşinde...
Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Domenec Torrent, Fenerbahçe derbisinde Rumen yıldız Alexandru Cicaldau'ya özel bir görev verdi.
Orta sahada Taylan Antalyalı ve Berkan'a yardım edecek olan Cicaldau, Fenerbahçe oyun kurduğunda Bafetimbi Gomis'le birlikte rakip savunmaya baskı yapacak.
24 yaşındaki Cicaldau, bu sezon sarı-kırmzılı formayla çıktığı 38 karşılaşmada 5 gol atarken 4 de asist yapma başarısı gösterdi.
Rumen futbolcunun Galatasaray'la olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.