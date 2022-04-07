GALATASARAY HABERİ: Fernando Muslera'dan Fenerbahçe sözleri!

"GOMIS VE SEMİH KAYA GENÇLERE YARDIMCI OLUYOR"

"Gomis ve Semih Kaya, deneyimli oyuncular. Bir takım gençlerden oluştuğunda bu tarz deneyimli oyunculara ihtiyaç duyuluyor. Bafe, büyük şampiyonluklar kazanmış bir oyuncu, bir yerden bir şey söylüyor ve genç futbolcunun gelişimine katkı sağlıyor. Aynı şekilde Semih, 2011'den beri takım arkadaşım. O da yardımcı oluyor aynı şekilde. Kendisini geliştirmek isteyen genç oyunculara yardımcı oluyor. İkisi de çok değerli insanlar ve benim arkadaşlarım."

"OMAR ÇOK PROFESYONEL"

Omar, çok profesyonel ve kendisine dikkat eden bir oyuncu. Bu süreç içerisinde kendisine dikkat etmeye devam etti. İzmir'e takıma destek için gittiğimde, onu oynarken gördüğüm için mutlu oldum. Bu süreçte yaşadıklarını kendisi ve ailesi biliyor. Biz dışarıdan elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık. Oynadığını gördük, maçı kazandık, soyunma odasına girdiği zaman da gözleri doldu. Bizim için duygusal ve çok güzel bir andı.

