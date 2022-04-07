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GALATASARAY HABERİ: Fernando Muslera'dan Fenerbahçe sözleri!

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'de tüm gözler 32. haftada oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray maçına çevrilecek. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak derbi iki takım için de büyük önem taşıyor. Son yıllarda ezeli rakibine karşı deplasmandaki şanssızlığını kıran sarı-kırmızılılar tüm planlarını 3 puan üzerine kuruyor. Cimbom'un Uruguaylı file bekçisi kritik derbi öncesi önemli açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2022 Perşembe 23:20
GALATASARAY HABERİ: Fernando Muslera'dan Fenerbahçe sözleri! Derbide...

Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera önemli açıklamalarda bulundu. Takım olarak teknik direktör Domenec Torrent'i çok sevdiklerini belirten Uruguaylı kaleci, hafta sonu oynanacak Fenerbahçe derbisiyle ilgili BeIN Sports'a konuştu.

İşte o sözler...

GALATASARAY HABERİ: Fernando Muslera'dan Fenerbahçe sözleri! Derbide...

"Son iki yıl değişik zorluklar yaşadım. Ama bunlar yolda karşılaştığımız engellerdir. Etrafından geçmeyi ve devam etmeyi bilmemiz gerekiyor ve ben de buna odaklandım."

GALATASARAY HABERİ: Fernando Muslera'dan Fenerbahçe sözleri! Derbide...

"GALATASARAY VE TÜRKİYE BENİM EVİM"
"Galatasaray'a geldiğim zaman, şampiyonluk kazanmak ve kendimi göstermek için gelmiştim. Birçok şampiyonluğumuz oldu. Elimden geldiğince kendi performansımı geliştirmeye çalıştım. Mutlu ve uzun yıllar geçirdim. Benim için özel bir yer. Her zaman aynı cevabı vereceğim; Galatasaray ve Türkiye benim evim. Burada kalabildiğim en uzun sürece kalmak istiyorum."

GALATASARAY HABERİ: Fernando Muslera'dan Fenerbahçe sözleri! Derbide...

"Dışarıda gezdiğim zaman, Galatasaray dışında diğer takımın taraftarları da gelip fotoğraf çektiriyorlar. Bu saygı ve sevgiye sahip olmak benim için bir gurur"

GALATASARAY HABERİ: Fernando Muslera'dan Fenerbahçe sözleri! Derbide...

"GENÇ İSİMLERE ŞANS VERİLMELİ"
"Genç ve büyük potansiyel oyuncularla hesap yapma bir süreçtir. Sadece oyuncu olarak değil, hayatta da geçerli. Genç insanlarla çalışmak istiyorsanız, onlara zaman vermeniz gerekiyor. Süreç içerisinde gelişme sağlanabiliyor. Ben de bunun arkasındayım. Genç isimlere şans verilmesi gerektiğini düşünüyorum, doğru bir davranış."

GALATASARAY HABERİ: Fernando Muslera'dan Fenerbahçe sözleri! Derbide...

"MARCAO VE NELSSON'A İNANIYORUM"
"Marcao ve Nelsson, kendileri dikkat eden, profesyonel oyuncular. Kendilerini çalışmalara adıyorlar. Kendi gelişimlerine önem veriyorlar. Onlar adına mutlu oluyorum, Avrupa'da çok büyük takımlarda oynama şansı olabilir onların, ikisi de inandığım oyuncular."

GALATASARAY HABERİ: Fernando Muslera'dan Fenerbahçe sözleri! Derbide...

"GOMIS VE SEMİH KAYA GENÇLERE YARDIMCI OLUYOR"
"Gomis ve Semih Kaya, deneyimli oyuncular. Bir takım gençlerden oluştuğunda bu tarz deneyimli oyunculara ihtiyaç duyuluyor. Bafe, büyük şampiyonluklar kazanmış bir oyuncu, bir yerden bir şey söylüyor ve genç futbolcunun gelişimine katkı sağlıyor. Aynı şekilde Semih, 2011'den beri takım arkadaşım. O da yardımcı oluyor aynı şekilde. Kendisini geliştirmek isteyen genç oyunculara yardımcı oluyor. İkisi de çok değerli insanlar ve benim arkadaşlarım."

GALATASARAY HABERİ: Fernando Muslera'dan Fenerbahçe sözleri! Derbide...

"OMAR ÇOK PROFESYONEL"
Omar, çok profesyonel ve kendisine dikkat eden bir oyuncu. Bu süreç içerisinde kendisine dikkat etmeye devam etti. İzmir'e takıma destek için gittiğimde, onu oynarken gördüğüm için mutlu oldum. Bu süreçte yaşadıklarını kendisi ve ailesi biliyor. Biz dışarıdan elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık. Oynadığını gördük, maçı kazandık, soyunma odasına girdiği zaman da gözleri doldu. Bizim için duygusal ve çok güzel bir andı.


GALATASARAY HABERİ: Fernando Muslera'dan Fenerbahçe sözleri! Derbide...

"PENA BÜYÜK BİR KALECİ"
"Pena, büyük bir kaleci, büyük bir insan. Barcelona'dan geldi, dünyanın en iyi takımlarından bir tanesi. Çok saygı duyduğum ve sevdiğim bir insan. Kariyerinde başarılar diliyorum her zaman.

GALATASARAY HABERİ: Fernando Muslera'dan Fenerbahçe sözleri! Derbide...

"TORRENT'İ ÇOK SEVİYORUZ"
"Torrent, büyük bir hoca. Çok büyük kulüplerde çalışmış. Antrenmanlarından mutlu oluyoruz, takımın gelişmesini sağlıyor. Bu bir süreç, geldiğinde değişiklikler yapması zaman alıyor. Adım adım ilerleyen bir süreç. Ekibini ve kendisini çok seviyoruz. Güzel bir ortam yaratılıyor. Umuyoruz ki birlikte güzel şampiyonluklar kazanacağız."

GALATASARAY HABERİ: Fernando Muslera'dan Fenerbahçe sözleri! Derbide...

"DERBİYE KAZANMAK İÇİN ÇIKACAĞIZ"
"Derbi, ayrı bir maç. Ligdeki pozisyonların hiçbir önemi yok. Her zaman bu maçlar inanılmaz önemli oluyor. Klasik bir hal aldı. Kazanmak için çıkıyoruz oraya. Ligdeki durumları önemli değil. Ruhen de kendimizi daha iyi hissetmemiz adına çok önemli. Kazanmak için çıkacağız."

GALATASARAY HABERİ: Fernando Muslera'dan Fenerbahçe sözleri! Derbide...

"ÖZEL HAZIRLIK YAPMIYORUM"
"Derbiler için özel hazırlık yapmıyorum. Her zamanki antrenmanları yapıyorum fakat gerçekten özel bir maç. İnsanlar çok tutkulu, sahada da hissediliyor. Fakat tutkuya kendimizi kaptırırsak o zaman hata yapmaya meyilli oluyoruz. Sakin bir şekilde çıkmalıyız. Ama benim çok hoşuma gidiyor derbiler."

GALATASARAY HABERİ: Fernando Muslera'dan Fenerbahçe sözleri! Derbide...

TARAFTARA MESAJ!
"Bütün maçlara kazanmak için çıkıyoruz. Taraftara iki mesajım var; 1- Sezon kötü geçse de bizi yalnız bırakmadılar. Her zaman destek oldular. 2-Onlar bizim 12. oyuncumuz. Galatasaray için 12 oyuncu hiçbir zaman birbirini yalnız bırakmaz, destekler. Bu kulübün bir parçası olmak benim için büyük şeref."

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