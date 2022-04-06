TRANSFER HABERLERİ: İsmail Çipe kararını verdi! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Galatasaray 'da sezonun ilk yarısında Fernando Muslera'nın sakatlığından sonra kaleyi devralan ve gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefindeki isim olan İsmail Çipe geleceğiyle ilgili kararını verdi.
1 YIL SÖZLEŞMESİ DAHA VAR
Ajansspor'un haberine göre; Sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek olan İsmail takımdan ayrılacak. 27 yaşındaki file bekçisi sözleşmesi 1 yıl daha devam etse kendisine yeni bir sayfa açmak adına bir başka takıma gidecek.
Galatasaray'da bu sezon 9 maçta forma giyen İsmail Çipe kalesinde 13 gol gördü. İsmail Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Denizlispor maçında yediği hatalı gollerle gündem olmuştu. 2015-2016 sezonunda G.Saray'la profesyonel sözleşme imzalayan İsmail Çipe, Karagümrük, Tuzlaspor ve Kayserispor'da kiralık olarak forma giymişti.