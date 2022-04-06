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TRANSFER HABERLERİ: İsmail Çipe kararını verdi! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Spor haberi... Süper Lig'de sezonun sonuna yaklaşılırken yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da tecrübeli eldiven İsmail Çipe'den beklenmedik bir hamle geldi. Muslera'nın uzun süren sakatlığında kaleye geçen ancak performansıyla eleştiri oklarının hedefi olan Çipe'nin ayrılık kararı aldığı öğrenildi. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2022 Çarşamba 18:36
TRANSFER HABERLERİ: İsmail Çipe kararını verdi! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Galatasaray 'da sezonun ilk yarısında Fernando Muslera'nın sakatlığından sonra kaleyi devralan ve gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefindeki isim olan İsmail Çipe geleceğiyle ilgili kararını verdi.

TRANSFER HABERLERİ: İsmail Çipe kararını verdi! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

1 YIL SÖZLEŞMESİ DAHA VAR

Ajansspor'un haberine göre; Sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek olan İsmail takımdan ayrılacak. 27 yaşındaki file bekçisi sözleşmesi 1 yıl daha devam etse kendisine yeni bir sayfa açmak adına bir başka takıma gidecek.

TRANSFER HABERLERİ: İsmail Çipe kararını verdi! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Galatasaray'da bu sezon 9 maçta forma giyen İsmail Çipe kalesinde 13 gol gördü. İsmail Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Denizlispor maçında yediği hatalı gollerle gündem olmuştu. 2015-2016 sezonunda G.Saray'la profesyonel sözleşme imzalayan İsmail Çipe, Karagümrük, Tuzlaspor ve Kayserispor'da kiralık olarak forma giymişti.

TRANSFER HABERLERİ: İsmail Çipe kararını verdi! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Galatasaray'da gelecek sezon İsmail Çipe'nin ayrılık kararının almasının ardından, Barcelona'dan kiralanan kaleci Inaki Pena Katalan ekibine dönecek.

TRANSFER HABERLERİ: İsmail Çipe kararını verdi! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

OKAN KOCUK GERİ DÖNÜYOR

Aslan'da sezon öncesinde GZT Giresunspor'a kiralık olarak gönderilen file bekçisi Okan Kocuk yeni sezonda sarı-kırmızılı takımda yer alacak. 26 yaşındaki kaleci bu sezon Giresun'da 28 maçta oynadı ve kalesinde 36 gol gördü.

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