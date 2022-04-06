TRANSFER HABERLERİ: İsmail Çipe kararını verdi! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Galatasaray 'da sezonun ilk yarısında Fernando Muslera'nın sakatlığından sonra kaleyi devralan ve gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefindeki isim olan İsmail Çipe geleceğiyle ilgili kararını verdi.

1 YIL SÖZLEŞMESİ DAHA VAR Ajansspor'un haberine göre; Sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek olan İsmail takımdan ayrılacak. 27 yaşındaki file bekçisi sözleşmesi 1 yıl daha devam etse kendisine yeni bir sayfa açmak adına bir başka takıma gidecek.