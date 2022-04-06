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Torrent'in kadro sıkıntısı! Fenerbahçe karşısında...

İspanyol hoca, Fenerbahçe maçı öncesi kadro kurmakta zorlanıyor. 30 Nisan'da kongre var ve camia seçimle yatıp kalkıyor. Mohamed, Feghouli ve takımın en formda ismi Kerem, pazar akşamı Kadıköy'de yer almayacak. Koltuğu tehlikede olan ve Kadıköy'de galibiyetten başka bir sonuç düşünmeyen Torrent, Gomis'le devam edecek. Sağa Emre, sol kanada ise Babel'i hazırlıyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2022 Çarşamba 06:50
Torrent'in kadro sıkıntısı! Fenerbahçe karşısında...
Galatasaray hafta sonunda Fenerbahçe'yle zorlu bir maça çıkacak. Ancak öncesinde sarı-kırmızılı camia, genel kurulda Burak Elmas'ın ibra edilmemesinden bu yana seçimle yatıp kalkıyor. Galatasaray, 30 Nisan'da yeni başkanını seçecek. Üstüne üstlük derbi öncesi takımda önemli eksikler bulunuyor. Mostafa Mohamed ve Sofiane Feghouli'nin ardından Kerem Aktürkoğlu'nun da sakatlanması teknik direktör Domenec Torrent'in tüm planlarını bozdu. Oyuncularını seçim havasından uzaklaştırmaya ve maça motive etmeye çalışan İspanyol çalıştırıcı, bir yandan da sahaya süreceği ilk 11'i oluşturmaya çalışıyor.

Son haftaların formda oyuncularından yararlanamayacak olan Torrent, forvette Bafetimbi Gomis'le devam edecek. Sağ ve sol kanat için de iki aday var: Emre ve Babel... Babel, Karagümrük karşısında oynadığı futbol ve attığı golle derbiye hazır olduğunun sinyallerini verdi. 35. dakikada sakatlanan Kerem'in yerine oyuna dahil olan Emre'nin eksiklerinin kapatılması için de yoğun çaba harcanıyor. Diğer alternatif ise Barış... Torrent bu iki isim arasında karar verecek. Sakatlıklarını atlatan Sacha Boey ile Omar da forma bekliyor. Son maçta Ömer'i kullanan Torrent, bu kez Omar'ı ilk 11'de oynatmayı düşünüyor.

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