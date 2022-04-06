Torrent'in kadro sıkıntısı! Fenerbahçe karşısında...

Son haftaların formda oyuncularından yararlanamayacak olan Torrent, forvette Bafetimbi Gomis'le devam edecek. Sağ ve sol kanat için de iki aday var: Emre ve Babel... Babel, Karagümrük karşısında oynadığı futbol ve attığı golle derbiye hazır olduğunun sinyallerini verdi. 35. dakikada sakatlanan Kerem'in yerine oyuna dahil olan Emre'nin eksiklerinin kapatılması için de yoğun çaba harcanıyor. Diğer alternatif ise Barış... Torrent bu iki isim arasında karar verecek. Sakatlıklarını atlatan Sacha Boey ile Omar da forma bekliyor. Son maçta Ömer'i kullanan Torrent, bu kez Omar'ı ilk 11'de oynatmayı düşünüyor.
Son haftaların formda oyuncularından yararlanamayacak olan Torrent, forvette Bafetimbi Gomis'le devam edecek. Sağ ve sol kanat için de iki aday var: Emre ve Babel... Babel, Karagümrük karşısında oynadığı futbol ve attığı golle derbiye hazır olduğunun sinyallerini verdi. 35. dakikada sakatlanan Kerem'in yerine oyuna dahil olan Emre'nin eksiklerinin kapatılması için de yoğun çaba harcanıyor. Diğer alternatif ise Barış... Torrent bu iki isim arasında karar verecek. Sakatlıklarını atlatan Sacha Boey ile Omar da forma bekliyor. Son maçta Ömer'i kullanan Torrent, bu kez Omar'ı ilk 11'de oynatmayı düşünüyor.
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