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Galatasaray'da Rudi Garcia sesleri!

Galatasaray kongresi için geri sayım sürerken iki aday Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk çalışmalarını sürdürüyor. İki aday da Domenec Torrent ile devam etmeyi düşünmüyor. Geçen seçimin en çok talep gören ismi Fatih Terim de bu kez pek revaçta değil. Hamamcıoğlu'nun teknik direktörünün Rudi Garcia olduğu öğrenildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2022 Çarşamba 06:50
Galatasaray'da Rudi Garcia sesleri!

Galatasaray kongresi için geri sayım sürerken iki aday Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk çalışmalarını sürdürüyor. İki aday da Domenec Torrent ile devam etmeyi düşünmüyor.

Galatasaray'da Rudi Garcia sesleri!

Geçen seçimin en çok talep gören ismi Fatih Terim de bu kez pek revaçta değil... İki adayın hoca tercihleri merakla beklenirken Hamamcıoğlu'nun teknik direktörünün Rudi Garcia olduğu öğrenildi.

Galatasaray'da Rudi Garcia sesleri!

Daha önce de 58 yaşındaki Fransız teknik adamı takımın başına getirmeyi düşünen Eşref Hamamcıoğlu'nun Garcia ile yeni bir görüşme yaptığı ve yeniden prensipte anlaştığı öğrenildi.

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