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Öztürk teslim edecek

Galatasaray'da listelerin belirlenmesi ve divana verilmesi için artık iki gün kaldı. Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk dışında yeni bir aday çıkması beklenmezken Öztürk bugün saat 11.00'de adaylık için gerekli olan 100 imza ve 44 kişilik listesini sunacak. Metin Öztürk'ün geçen sefer olduğu gibi tüm ekibiyle Divan'a çıkartma yapması bekleniyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2022 Çarşamba 06:50
Öztürk teslim edecek
Galatasaray'da listelerin belirlenmesi ve divana verilmesi için artık iki gün kaldı. Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk dışında yeni bir aday çıkması beklenmezken Öztürk bugün saat 11.00'de adaylık için gerekli olan 100 imza ve 44 kişilik listesini sunacak. Metin Öztürk'ün geçen sefer olduğu gibi tüm ekibiyle Divan'a çıkartma yapması bekleniyor.
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