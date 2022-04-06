Öztürk teslim edecek

Galatasaray'da listelerin belirlenmesi ve divana verilmesi için artık iki gün kaldı. Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk dışında yeni bir aday çıkması beklenmezken Öztürk bugün saat 11.00'de adaylık için gerekli olan 100 imza ve 44 kişilik listesini sunacak. Metin Öztürk'ün geçen sefer olduğu gibi tüm ekibiyle Divan'a çıkartma yapması bekleniyor.
Galatasaray'da listelerin belirlenmesi ve divana verilmesi için artık iki gün kaldı. Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk dışında yeni bir aday çıkması beklenmezken Öztürk bugün saat 11.00'de adaylık için gerekli olan 100 imza ve 44 kişilik listesini sunacak. Metin Öztürk'ün geçen sefer olduğu gibi tüm ekibiyle Divan'a çıkartma yapması bekleniyor.