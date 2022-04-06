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Morutan’a kanca!

Galatasaray, sezon başında aldığı Rumen futbolcuyu satabilir. Birleşik Arap Emirlikleri kulübü Al Ain, 22 yaşındaki yıldızla ilgileniyor. Arap ekibi, sarı-kırmızılılar ile seçimden sonra masaya oturacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2022 Çarşamba 06:50
Morutan’a kanca!
Birleşik Arap Emirlikleri kulübü Al Ain, Galatasaray'ın Rumen yıldızı Olimpiu Morutan'a kancayı taktı. Sarı-kırmızılı takımda beklentileri karşılayamayan ve sezon sonunda satılacağı iddia edilen Rumen oyuncu için Al Ain'in devreye girdiği belirtildi. Yaz transfer döneminde büyük umutlarla gelen 22 yaşındaki futbolcu için 4.1 milyon euro ödenmişti. Sezona iyi bir giriş yapsa da devamını getiremeyen Morutan, son haftalarda kadroya girmekte ve süre almakta zorlandı. Al Ain'in, Galatasaray'da yapılacak seçim sonrası masaya oturacağı belirtildi. Morutan için yeni yönetim ve yeni hoca kararı verecek.
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