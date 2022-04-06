Haberler Galatasaray Kalmayı isterim

Kalmayı isterim

Brentford'dan iki kez kiralanan ve sezon sonu İngiltere'ye geri dönecek Halil Dervişoğlu, Galatasaray'da kalmak istediğini söyledi. 22 yaşındaki futbolcu, "Şartlar oluşursa kulüpte kalmayı isterim. Burası benim evim oldu" diye konuştu. Bu sezon 27 maça çıkan Halil 4 gol, 1 asistle oynadı ve Türkiye A Milli Takım'a kadar yükselmeyi başardı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2022 Çarşamba 06:50
Kalmayı isterim
Brentford'dan iki kez kiralanan ve sezon sonu İngiltere'ye geri dönecek Halil Dervişoğlu, Galatasaray'da kalmak istediğini söyledi. 22 yaşındaki futbolcu, "Şartlar oluşursa kulüpte kalmayı isterim. Burası benim evim oldu" diye konuştu. Bu sezon 27 maça çıkan Halil 4 gol, 1 asistle oynadı ve Türkiye A Milli Takım'a kadar yükselmeyi başardı.
DİĞER
Burak Özçivit'in kız kardeşini gören hayran kalıyor! Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in kız kardeşi tam bir esmer güzeli!
İstanbul'da yoğun sis etkili oldu! Boğaz, transit gemi geçişine kapatıldı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor