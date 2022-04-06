Brentford'dan iki kez kiralanan ve sezon sonu İngiltere'ye geri dönecek Halil Dervişoğlu, Galatasaray'da kalmak istediğini söyledi. 22 yaşındaki futbolcu, "Şartlar oluşursa kulüpte kalmayı isterim. Burası benim evim oldu" diye konuştu. Bu sezon 27 maça çıkan Halil 4 gol, 1 asistle oynadı ve Türkiye A Milli Takım'a kadar yükselmeyi başardı.
Brentford'dan iki kez kiralanan ve sezon sonu İngiltere'ye geri dönecek Halil Dervişoğlu, Galatasaray'da kalmak istediğini söyledi. 22 yaşındaki futbolcu, "Şartlar oluşursa kulüpte kalmayı isterim. Burası benim evim oldu" diye konuştu. Bu sezon 27 maça çıkan Halil 4 gol, 1 asistle oynadı ve Türkiye A Milli Takım'a kadar yükselmeyi başardı.