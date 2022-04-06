Gözler Kerem'de

Karagümrük maçında sakatlanan ve ilk yarıda oyundan çıkan Kerem'in derbiye yetişmesi için yoğun çaba harcanıyor. Torrent oynamayacakmış gibi planlar yapıyor ancak 23 yaşındaki futbolcu, Pazar gününe kadar hazır hale gelirse Kerem takımdaki yerini alacak.
Karagümrük maçında sakatlanan ve ilk yarıda oyundan çıkan Kerem'in derbiye yetişmesi için yoğun çaba harcanıyor. Torrent oynamayacakmış gibi planlar yapıyor ancak 23 yaşındaki futbolcu, Pazar gününe kadar hazır hale gelirse Kerem takımdaki yerini alacak.