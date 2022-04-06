Galatasaray'dan Erick Pulgar kararı! Sezon sonu...

Galatasaray'ın Fiorentina'dan ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Pulgar için İtalyanlardan flaş bir değerlendirme geldi.
Galatasaray'ın Fiorentina'dan ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Pulgar için İtalyanlardan flaş bir değerlendirme geldi.
Kulübüyle 30 Haziran 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Şilili futbolcunun performansı sarı-kırmızılılar tarafından beğenilmedi. aspor.com.tr editörü Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre Galatasaray Pulgar'ı gözden çıkardı.
Galatasaray'da Domenec Torrent'in neredeyse hiç bir maçta kadroda düşünmediği oyuncunun daha fazla forma giymek istediği takıma gitmelk istediği ifade edildi.
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