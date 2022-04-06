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Galatasaray'dan Erick Pulgar kararı! Sezon sonu...

Galatasaray'ın ara transferde Fiorentina'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Erick Pulgar için İtalyan basınından flaş bir iddia geldi. Sarı-kırmızılıların, beklentilerin altında bir performansa imza atan Şilili futbolcuyu gelecek sezon kadroda düşünmediği öne sürüldü. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2022 Çarşamba 16:51
Galatasaray Erick Pulgar'da kararını verdi! Sezon sonu...

Galatasaray'ın Fiorentina'dan ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Pulgar için İtalyanlardan flaş bir değerlendirme geldi.

Galatasaray Erick Pulgar'da kararını verdi! Sezon sonu...

Kulübüyle 30 Haziran 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Şilili futbolcunun performansı sarı-kırmızılılar tarafından beğenilmedi. aspor.com.tr editörü Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre Galatasaray Pulgar'ı gözden çıkardı.

Galatasaray Erick Pulgar'da kararını verdi! Sezon sonu...

Galatasaray'da Domenec Torrent'in neredeyse hiç bir maçta kadroda düşünmediği oyuncunun daha fazla forma giymek istediği takıma gitmelk istediği ifade edildi.

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