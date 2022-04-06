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GALATASARAY HABERLERİ - Metin Öztürk başkanlık için adaylık başvurusunu yaptı!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da 30 Nisan'da yapılacak başkanlık seçimi öncesi adaylığını açıklayan Metin Öztürk, başvurusunu yaptı. Basın mensuplarına da konuşan Öztürk, "Belgeleri teslim ettik, başvurumuz resmi olarak yapılmış oldu. Zaten yeni bir seçim süreci geçirdiğimiz için liste hazırlamak zor olmadı" ifadelerini kullandı. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2022 Çarşamba 12:00 Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2022 Çarşamba 12:03
GALATASARAY HABERLERİ - Metin Öztürk başkanlık için adaylık başvurusunu yaptı!

Galatasaray'da 30 Nisan'da yapılacak olan seçim öncesi başkanlık adaylığını Metin Öztürk ve ekibi resmi adaylık başvurusu için Nef Stadyumu'na geldi.

Öztürk, başvuru öncesi açıklamalarda bulundu. İşte Galatasaray'da yapılacak olan seçimde başkan adaylarından olan Metin Öztürk'ün açıklamaları:

Taraftarlarımız bayrakları hazırlasın. Onlar sahada coşturacak biz de finans işlerine bakacağız. Biz görevimizi yapmak için buradayız.

Ekibim kıdemli Galatasaraylılardan oluşuyor. Sizinle toplantı yapıyor olmak bile ayrışmanın kalktığını gösteriyor. Galatasaray'da bundan sonraki süreçte kutuplaşma kalkacak.

Bu iş hazırlıksız olmaz. 30 Nisan yerine 14-21 Mayıs olsaydı ne fark ederdi? Bu bir bahane. Yönetim doğru bir karar almıştır. Burak Elmas ve ekibine sonsuz teşekkür ediyoruz. Bu süreci uzatmadan, Galatasaray'ın önünü açtılar.

Belgeleri teslim ettik, başvurumuz resmi olarak yapılmış oldu. Zaten yeni bir seçim süreci geçirdiğimiz için liste hazırlamak zor olmadı.

Bizim en büyük özelliğimiz, Galatasaray Lisesi gibi bir ocaktan, bir kaynaktan çıkmamız.

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