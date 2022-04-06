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GALATASARAY HABERLERİ: Kadıköy'de akıl oyunları! İşte Domenec Torrent'in A ve B planı

Süper Lig'in 32. haftasında ezeli rakiplerden Fenerbahçe ile Galatasaray, Sarı-Lacivertliler'in ev sahipliğinde karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadeleyi iki ekipte mutlak kazanmak isterken Sarı-Kırmızılı ekiteki eksikler teknik direktör Domenec Torrent'i sıkıntıya soktu. İşte , İspanyol teknik adam A ve B planı. (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2022 Çarşamba 06:50
GALATASARAY HABERLERİ: Kadıköy'de akıl oyunları! İşte Domenec Torrent'in A ve B planı

Karagümrük galibiyetinin ardından pazar günü izin yapan G.Saray, pazartesi Florya'da toplandı ve Fenerbahçe derbisi hazırlıklarına başladı. Omar ve Sacha Boey'e kavuşan sarıkırmızılı takımda Feghouli ve Mohamed sakatlıkları nedeniyle dev maça yetişmiyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Kadıköy'de akıl oyunları! İşte Domenec Torrent'in A ve B planı

Florya'da herkesin durumunu merak ettiği Kerem Aktürkoğlu'nun ise sağ kasık adalesinde orta düzey zorlanma ve kanama tespit edildi. Hemen tedaviye alınan Kerem, dört gün boyunca topla çalışmayacak ve cumartesi günü idmanda kendisini denedikten sonra derbide oynayıp oynamayacağı belli olacak.

GALATASARAY HABERLERİ: Kadıköy'de akıl oyunları! İşte Domenec Torrent'in A ve B planı

Sabah'ın haberine göre; Torrent, Kerem'den gelecek habere göre iki farklı Fenerbahçe ilk 11'i belirledi. Yıldız futbolcu yetişmezse yerine Emre Kılınç forma giyecek.

GALATASARAY HABERLERİ: Kadıköy'de akıl oyunları! İşte Domenec Torrent'in A ve B planı

F.BAHÇE DERBİSİNDE SAĞ BEK OMAR'A EMANET

Torrent'in derbide sahaya süreceği 10 Aslan kesinleşti. Muslera'nın önünde Omar-Nelsson-Marcao- Van Aanholt dörtlüsü görev yapacak. Orta sahada merkezi kapatacak Taylan- Berkan ikilisini Cicaldau tamamlayacak. İleri uçtaki Bafetimbi Gomis'e kenardan Ryan Babel destek verecek.

GALATASARAY HABERLERİ: Kadıköy'de akıl oyunları! İşte Domenec Torrent'in A ve B planı

A PLANI: Muslera, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Cicaldau, Kerem, Babel, Gomis.

GALATASARAY HABERLERİ: Kadıköy'de akıl oyunları! İşte Domenec Torrent'in A ve B planı

B PLANI: Muslera, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Cicaldau, Babel, Emre Kılınç, Gomis.

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