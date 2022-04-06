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GALATASARAY HABERLERİ - Halil Dervişoğlu kararını verdi!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve son dönemlerde gözden düşen Halil Dervişoğlu, geleceğine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2022 Çarşamba 11:30 Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2022 Çarşamba 11:30
GALATASARAY HABERLERİ - Halil Dervişoğlu kararını verdi!

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon gösterdiği performansın ardından bir kez daha kiralık olarak kadroya dahil edilen Halil Dervişoğlu, son haftalarda gözden düştü.

GALATASARAY HABERLERİ - Halil Dervişoğlu kararını verdi!

Genç futbolcu, teknik direktör Domenec Torrent tarafından çok fazla tercih edilmiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Halil Dervişoğlu kararını verdi!

Brentford'dan iki kez kiralanan ve sezon sonu İngiltere'ye geri dönecek olan Halil Dervişoğlu, Galatasaray'da kalmak istediğini söyledi.

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