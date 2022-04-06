GALATASARAY HABERLERİ - Halil Dervişoğlu kararını verdi!

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon gösterdiği performansın ardından bir kez daha kiralık olarak kadroya dahil edilen Halil Dervişoğlu, son haftalarda gözden düştü.
Galatasaray'da geçtiğimiz sezon gösterdiği performansın ardından bir kez daha kiralık olarak kadroya dahil edilen Halil Dervişoğlu, son haftalarda gözden düştü.
Genç futbolcu, teknik direktör Domenec Torrent tarafından çok fazla tercih edilmiyor.
Brentford'dan iki kez kiralanan ve sezon sonu İngiltere'ye geri dönecek olan Halil Dervişoğlu, Galatasaray'da kalmak istediğini söyledi.
22 yaşındaki futbolcu, "Şartlar oluşursa kulüpte kalmayı isterim. Burası benim evim oldu" diye konuştu.
Bu sezon 27 maça çıkan Halil 4 gol, 1 asistle oynadı ve Türkiye A Milli Takımı'na kadar yükselmeyi başardı.