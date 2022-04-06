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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray yönetiminden Fenerbahçe derbisi öncesi flaş prim kararı!

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile deplasmanda kritik bir derbi maçına çıkacak olan Galatasaray'da yönetim, oyunculara özel prim vermeyecek. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2022 Çarşamba 08:21
GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray yönetiminden Fenerbahçe derbisi öncesi flaş prim kararı!

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, Kadıköy'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile önemli bir derbi mücadelesine çıkacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray yönetiminden Fenerbahçe derbisi öncesi flaş prim kararı!

Bu maç öncesi gözler Galatasaray yönetimindeydi...

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray yönetiminden Fenerbahçe derbisi öncesi flaş prim kararı!

Sarı-kırmızılılar geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen genel kurulda idari yönden ibra edilmeyen yönetimin, onaya sunduğu bütçe talebi de reddedilince eller kollar bağlandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray yönetiminden Fenerbahçe derbisi öncesi flaş prim kararı!

Sabah'ta yer alan habere göre 30 Nisan'a kadar yapılacak ödemeler durdurulurken Fenerbahçe derbisine özel prim de koyulmayacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray yönetiminden Fenerbahçe derbisi öncesi flaş prim kararı!

Dev maçın önemini bilen teknik direktör Domenec Torrent ise cumartesi akşamı takımını Florya'da kampa alacak.

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