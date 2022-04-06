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Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesi Bafetimbi Gomis'ten özel çalışma! Antrenörü ile...

Ara transfer sezonunda yeniden Galatasaray'da dönen golcü futbolcu Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe maçına özel hazırlanıyor. Bir önceki Galatasaray serüveninde Beşiktaş ve Fenerbahçe ağlarını sarsamayan Bafetimbi Gomis, bu kez golü bulmak istiyor. Öte yandan Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesi antrenörü ile özel çalışıyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2022 Çarşamba 10:58
Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesi Bafetimbi Gomis'ten özel çalışma! Antrenörü ile...

Galatasaray'da Mustafa Muhammed'in yokluğunda Fenerbahçe derbisinde forvette takımın en büyük kozu olacak olan Bafetimbi Gomis, özel idmanlarla zorlu maça hazırlanıyor.

Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesi Bafetimbi Gomis'ten özel çalışma! Antrenörü ile...

Takım antrenmanının dışında sabah Belgrad ormanlarında koşu yapan ve ardından özel antrenör eşliğinde salonda çalışan Gomis, Fenerbahçe maçı öncesi fizik olarak en güçlü haline ulaşmayı hedefliyor.

Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesi Bafetimbi Gomis'ten özel çalışma! Antrenörü ile...

Daha önce 2017-2018 sezonunda Galatasaray formasını giyen ve o sezon Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynanan derbilerde gol atamayan Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe maçı ile bu durumu tersine çevirmek istiyor.

Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesi Bafetimbi Gomis'ten özel çalışma! Antrenörü ile...

Derbide gol atmayı çok istediği bilinen tecrübeli futbolcunun Fenerbahçe maçı dışında bir şeyi düşünmediği ve hem mental hem de fiziksel olarak en iyi duruma gelmek için yoğun çaba harcadığı öğrenildi.

Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesi Bafetimbi Gomis'ten özel çalışma! Antrenörü ile...

Takvim'in derlediği habere göre, Galatasaray'daki ilk sezonunda 29 gol atan Bafetimbi Gomis, bu sezon ise ara transfer döneminde geri döndüğü Sarı-Kırmızılı ekipte 5 kez ağları sarstı.

Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesi Bafetimbi Gomis'ten özel çalışma! Antrenörü ile...

Deneyimli futbolcu, Galatasaray'ın geçtiğimiz hafta Karagümrük ile oynadığı maçta takımının ilk golünü kaydeden isim olmuştu.

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