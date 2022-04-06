Burak Elmas'ın son derbisi!

Burak Elmas, Galatasaray Başkanı olarak son günlerine yaklaşıyor. 30 Nisan'daki kongre sonrası koltuğunu devredecek olan Elmas, son derbisi mücadelesini Fenerbahçe'ye karşı verecek. Bu nedenle Kadıköy'deki maç Elmas için ayrı bir önem taşıyor. Başkan'ın, oyuncularla yaptığı toplantıda, "Biz gideriz başkası gelir ama Galatasaray hep var olacak. Siz de Fenerbahçe karşısında üzerinize düşeni yapın" diye konuştu.
Burak Elmas, Galatasaray Başkanı olarak son günlerine yaklaşıyor. 30 Nisan'daki kongre sonrası koltuğunu devredecek olan Elmas, son derbisi mücadelesini Fenerbahçe'ye karşı verecek. Bu nedenle Kadıköy'deki maç Elmas için ayrı bir önem taşıyor. Başkan'ın, oyuncularla yaptığı toplantıda, "Biz gideriz başkası gelir ama Galatasaray hep var olacak. Siz de Fenerbahçe karşısında üzerinize düşeni yapın" diye konuştu.