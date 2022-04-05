SPOR HABERİ - Galatasaray'da sular ısınıyor! Burak Elmas'tan sürpriz çıkış

Galatasaray'da kongre için geri sayım sürerken zaman daraldıkça gerilim de artmaya başladı. 30 Nisan'da yapılacak kongre için kulisler yoğun bir şekilde sürürken dün gece Başkan Burak Elmas sürpriz bir çıkışta bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Elmas, "Genel Kurul'da alınan karara karşı dava açtığımız haberi tamamen gerçek dışıdır. Bu tür asılsız haberleri servis etmeyi alışkanlık haline getiren ve iktidar hırsları ile G.Saray'da kaos yaratanların aynı otelde buluşmaları da tesadüf değildir" dedi.

GALATASARAY'I DİZAYN EDEMEYECEKSİNİZ!

"Galatasaray'ın iç siyasetini dizayn ederek ve geçmişten gelen darbeci zihniyetiniz ile bozulan çarklarınız tekrar düzelir zannetmiş olabilirsiniz ama buna hayatta olduğum sürece izin vermeyeceğim" diyerek devam eden Başkan Elmas bir de uyarıda bulundu: Muhtemel adaylar hakkında özel evraklar hazırlayarak basına servis edeceklerini duydum. Bu evrakları daha önce bana da getirdiler ve ben şahitler huzurunda kullanmayı reddettim. O evrakları medyada görürsem isminizi de açıklarım! G.Saray'ı dizayn edemeyeceksiniz.

"Galatasaray'ın iç siyasetini dizayn ederek ve geçmişten gelen darbeci zihniyetiniz ile bozulan çarklarınız tekrar düzelir zannetmiş olabilirsiniz ama buna hayatta olduğum sürece izin vermeyeceğim" diyerek devam eden Başkan Elmas bir de uyarıda bulundu: Muhtemel adaylar hakkında özel evraklar hazırlayarak basına servis edeceklerini duydum. Bu evrakları daha önce bana da getirdiler ve ben şahitler huzurunda kullanmayı reddettim. O evrakları medyada görürsem isminizi de açıklarım! G.Saray'ı dizayn edemeyeceksiniz.

Galatasaray'ın eski futbolcusu olan ve daha önce de Sportif A.Ş'de görev yapan Levent Nazifoğlu, Metin Öztürk'ün ekibine katıldı. Öztürk başkan olursa Nazifoğlu, Sportif A.Ş'de görev yapacak ve futbolda tek yetkili isim olacak. Öte yandan çalışmalarını sürdüren Öztürk'ün yarın 44 kişilik listesini, yüz üyenin imzasıyla Divan Kurulu'na teslim etmesi bekleniyor.

TERİM'DEN SES YOK

30 Nisan'daki seçim öncesi Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu adaylığını açıkladı. Adayların Cuma günü 18.00'e kadar listelerini Divan Kurulu'na teslim etmeleri gerekiyor. Galatasaraylı taraftarların büyük bölümü Fatih Terim'in başkanlığa adaylığını koymasını beklese de son genel kurulda da yer almayan tecrübeli teknik adam sessizliğini korumaya devam ediyor.

ALBAYRAK'A SEÇİM ŞOKU

Seçime girmek için başvuru yapan Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve Kaan Kançal'a Divan Kurulu'ndan olumsuz yanıt geldi. 2019 yılının olağan mali genel kurulunda idari yönden ibra edilmeyen merhum başkan Mustafa Cengiz'in yönetim kurulunda bulunan üç isimin, Galatasaray Kulübü tüzüğü gereği 30 Nisan'daki seçime katılamayacakları bildirildi. Divan Kurulu, hukukçulara danıştıktan sonra kararını açıkladı.

ÖZBEK'İ HEDEF ALDI

Başkan Elmas'ın yaptığı açıklamayla, Serdar Güzelaydın ve Rezan Epözdemir'in katılımıyla Dursun Özbek'in otelinde yapılan görüşmeyi kast ettiği ifade edildi.