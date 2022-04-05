Özbek: Yokum

Başkan adayı olup olmayacağı büyük bir merakla beklenen Dursun Özbek sonunda kararını açıkladı. "Yönetim kurulumuzun açıklamış olduğu seçim kararından itibaren fikrimi soran, tavsiyede bulunan ve aday olmam konusunda samimiyetle ısrar eden tüm dostlarıma söylediğimi bir kez de kamuoyu ile paylaşmak istiyorum" diyen Özbek şu ifadeleri kullandı: 30 Nisan'da yapılacak olağanüstü genel kurulda aday olmayacağım. Armaya ve renklerimize olan hizmet aşkım ise son nefesime kadar devam edecek. Olağanüstü genel kurulun kulübümüze hayırlı olmasını diler, aday arkadaşlarıma başarılar dilerim. 2015-2018 yılları arasında başkanlık görevinde bulunan Özbek son iki seçim yarışını kaybetmişti.