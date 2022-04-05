GALATASARAY HABERİ - Domenec Torrent'ten ince hesaplar! Yeni yönetim...

G.Saray Teknik Direktörü Domenec Torrent'in bu haftaki F.Bahçe derbisi öncesi farklı bir derdi var. Tecrübeli hoca kulüpte yapılacak seçim öncesinde camiaya kendisini kanıtlamaya çalışıyor. Katalan teknik adam, kontratını tamamlamak isterken, Fenerbahçe maçını kazanarak kredisini arttırmayı planlıyor. Başkan Burak Elmas'ın seçim kararı alması sonrasında koltuğu tehlikeye giren Torrent, yeni yönetime kendisini göstermek için idmanlarda da işi sıkı tutuyor.

BEŞİKTAŞ'I GEÇTİ

Haziran 2023'e kadar kontratı bulunan ve süresi dolmadan kulüpten ayrılmak gibi bir düşüncesi olmayan Torrent, F.Bahçe galibiyetiyle yerini güçlendirip böylece gelecek sezonda da takımın başında olmak amacında. Aslan'ın başında ligde 11 maça çıkan Torrent, sadece kez 4 galip gelebildi. Rakipleriyle 2 kez berabere kalan Torrent, 5 kez de mağlup oldu. İspanyol hoca, Beşiktaş derbisinden zaferle ayrılmıştı.

ASLAN ŞUT ÇALIŞTI

Öte yandan sarı kırmızılı takım dünkü idmanında taktik çalışmalar gerçekleştirdi. Isınma koşularının ardından 5'e 2 pas denemeleri yapan futbolcular ardından yarı sahada çift kale maç yaptı. Galatasaray şut denemeleri ile antrenmanı noktaladı. Çalışmalar bugün devam edecek.

SAKATLIK UYARISI

Aslan'da eksik isimlerin derbi maça yetiştirilmesi için tam mesai çalışmalar yapılıyor. Milli takımlarından sakat dönen Sofiane Feghouli ve Mostafa Mohamed'in tedavileri devam ediyor. Karagümrük maçında oynamayan iki oyuncunun Fenerbahçe derbisinde de büyük ihtimalle oynamayacağı bildirildi. Torrent idmanlarda sakatlık yaşanmaması için talebelerini özellikle uyarıyor.

KEREM BELİRSİZLİĞİ

Diğer isimlerdense güzel haber geldi. Korona atlatan Boey ve ağrıları geçen Omar göreve hazır. Karagümrük maçında sakatlanan Taylan ve Kerem'in de çekilen MR'larına göre günlük takipleri yapılacak, derbiye yetiştirlmeye çalışılacak.