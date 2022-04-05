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Galatasaray'da flaş Erick Pulgar gelişmesi! Fiorentina...

Sezonun ilk yarısını oldukça kötü bir noktada tamamlayan Galatasaray'a, devre arasında kiralık olarak transfer olan Erick Pulgar beklentilerin altında kaldı. Forma bulmakta zorlanan Şilili futbolcu için, ülkesinin basınından flaş bir iddia geldi. İşte orta saha oyuncusuyla ilgili yazılan o haber...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2022 Salı 18:30
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Galatasaray'da flaş Erick Pulgar gelişmesi! Fiorentina...

Süper Lig'in ilk yarısını küme düşme hattına yakın bir noktada tamamlayan Galatasaray, çözümü transfer döneminde aramıştı. Orta saha takviyesi isteyen Aslan, uzun süre Gedson Fernandes ile ilgilenmiş ancak yıldız futbolcuyu Beşiktaş'a kaptırmıştı. Sarı kırmızılılar daha sonra Fiorentina'dan Erick Pulgar'ı kiralık olarak transfer etmişti.

Sarı kırmızılı formayla yeteri kadar süre bulamayan Pulgar, beklentilerin altında kaldı. Şili basınına yansıyan haberlere göre Domenec Torrent, Pulgar'dan vazgeçti. Yönetim de sezon sonunda orta saha oyuncusuyla ilgili Fiorentina'ya teklifte bulunmayacak.

FIORENTINA'DAN ŞOK KARAR!

Öte yandan Fiorentina'nın da Erick Pulgar'ı kadroda düşünmediği yazılırken, haberde İtalyan kulübünün Şilili orta sahanın dönüşüne izin vermeyeceği ve gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı kaydedildi.

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