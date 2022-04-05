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GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan flaş Mounir kararı!

Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da seçim telaşı sebebiyle transfer çalışmaları da yarıda kaldı. Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Cimbom'da gündeme gelen isimlerden biri de Mounir Chouia olmuştu. Cimbom, seçim kararı nedeniyle transferde frene basmak zorunda kaldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2022 Salı 06:50
GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan flaş Mounir kararı!

Yeni Malatya'nın sezon başında Dijon'dan kiraladığı Mounir Chouiar, takımı son sırada yer alsa da performansıyla Galatasaray'ın dikkatini çekmeyi başardı.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan flaş Mounir kararı!

4 gol ve 4 asistle oynayan Fas asıllı Fransız hücum oyuncusu için Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın danışmanı Luis Campos devreye girdi. Fransa pazarına hakim olan Campos, Dijon'da tanıdığı isimlere Mounir Chouiar'ın durumunu sordu.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan flaş Mounir kararı!

YENİ MALATYA'DA KALMASI ZOR

Süper Lig'den düşmesine kesin gözüyle bakılan Yeni Malatya'nın kiralık sözleşmesindeki opsiyonu kullanması zor gözüküyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan flaş Mounir kararı!

Sabah'ın haberine göre; Galatasaray cephesi, Kerem Aktürkoğlu'nun alternatifi olarak belirlediği Mounir Chouiar için nabız yoklasa da seçim kararı sonrasında Campos bu transferde frene basmak zorunda kaldı. Mounir, tıpkı Kerem Aktürkoğlu gibi 23 yaşında ve ters ayakla sol açıkta oynuyor.

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