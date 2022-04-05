GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan flaş Mounir kararı!

Sabah'ın haberine göre; Galatasaray cephesi, Kerem Aktürkoğlu'nun alternatifi olarak belirlediği Mounir Chouiar için nabız yoklasa da seçim kararı sonrasında Campos bu transferde frene basmak zorunda kaldı. Mounir, tıpkı Kerem Aktürkoğlu gibi 23 yaşında ve ters ayakla sol açıkta oynuyor.