GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas'a sürpriz talep! Seçim tarihi...

Hürriyet'in derlediği habere göre; Elmas ise "Ben, genel kurula verdiğim sözü tuttum. Seçimi açıkladığımız tarihte yapmamız gerek. Kulübün birçok ödemesi ve yaşayan, işlemesi gereken bir akışı var. Bütçesi onaylanmamış bir yönetimin en az 1.5 ay daha görevde kalması doğru olmayabilir" diyerek teklife soğuk yaklaştı.