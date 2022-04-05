GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas'a sürpriz talep! Seçim tarihi...

Olağan mali genel kurulda idari olarak ibra edilmediği için seçim takvimini hemen açıklayan Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a üyelerden sürpriz bir talep geldi.
Camiada birçok üye, 30 Nisan'daki seçimin, adayların daha iyi liste yapabilmesi için mayıs sonuna ertelenmesini istedi.
Hürriyet'in derlediği habere göre; Elmas ise "Ben, genel kurula verdiğim sözü tuttum. Seçimi açıkladığımız tarihte yapmamız gerek. Kulübün birçok ödemesi ve yaşayan, işlemesi gereken bir akışı var. Bütçesi onaylanmamış bir yönetimin en az 1.5 ay daha görevde kalması doğru olmayabilir" diyerek teklife soğuk yaklaştı.