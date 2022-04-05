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GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas'a sürpriz talep! Seçim tarihi...

Galatasaray'da olağanüstü seçimli genel kurul için geri sayım başlarken, şu ana kadar Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk dışında başkan adayı çıkmadı. 30 Nisan'daki seçim öncesi bazı üyelerden ise Burak Elmas'a sürpriz bir talep geldiği ortaya çıktı. İşte o gelişme...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2022 Salı 09:08
GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas'a sürpriz talep! Seçim tarihi...

Olağan mali genel kurulda idari olarak ibra edilmediği için seçim takvimini hemen açıklayan Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a üyelerden sürpriz bir talep geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas'a sürpriz talep! Seçim tarihi...

Camiada birçok üye, 30 Nisan'daki seçimin, adayların daha iyi liste yapabilmesi için mayıs sonuna ertelenmesini istedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas'a sürpriz talep! Seçim tarihi...

Hürriyet'in derlediği habere göre; Elmas ise "Ben, genel kurula verdiğim sözü tuttum. Seçimi açıkladığımız tarihte yapmamız gerek. Kulübün birçok ödemesi ve yaşayan, işlemesi gereken bir akışı var. Bütçesi onaylanmamış bir yönetimin en az 1.5 ay daha görevde kalması doğru olmayabilir" diyerek teklife soğuk yaklaştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas'a sürpriz talep! Seçim tarihi...

DURSUN ÖZBEK ADAY DEĞİL

Öte yandan aday olup olmayacağı merakla beklenen eski başkan Dursun Özbek, aday olmayacağını duyurdu.

GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas'a sürpriz talep! Seçim tarihi...

Galatasaray Divan Kurulu, idari olarak ibra edilmeyen merhum Mustafa Cengiz'in yönetiminde yer alan isimlerin, 30 Nisan'daki seçimde aday olamayacağı konusunda karara vardı.

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