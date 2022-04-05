Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan oyuncularına Fenerbahçe derbisi konuşması! "Galibiyete eminim"

Başkanlık koltuğunda 30 Nisan'a kadar kalacak olan Elmas, oyuncularıyla yaptığı toplantıda "Kadıköy'den galibiyetle ayrılacağınıza eminin. Şu an birçok şey konuşuluyor.

Siz bunlara kulaklarınız tıkayın ve sadece sahaya odaklanın. Bu sezon çok iyi maçlarınız oldu, gücünüzü biliyorum ve hepinize güveniyorum. Ödemeler konusunda da merakınız olmasın. Kimsenin parası Galatasaray'da kalmaz" diyerek derbi öncesi moral verdi.