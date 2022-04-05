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Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan oyuncularına Fenerbahçe derbisi konuşması! "Galibiyete eminim"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fenerbahçe derbisi öncesi futbolcularına özel açıklamalarda bulundu. Burak Elmas, yaptığı konuşmada oyuncularına pozitif görüşlerini aktardı. Burak Elmas, Fenerbahçe - Galatasaray maçına dair futbolculara "Kazanacaksınız" mesajı verdi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2022 Salı 11:52
Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan oyuncularına Fenerbahçe derbisi konuşması! "Galibiyete eminim"

Puan cetvelinde 13. sırada yer alan Galatasaray, ligi 9 veya daha altında bir konumda bitirirse Süper Lig tarihinde en kötü yılını geçirmiş olacak.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan oyuncularına Fenerbahçe derbisi konuşması! "Galibiyete eminim"

Mali kongrede ibra edilmeyen ve seçim kararı almak zorunda kalan Burak Elmas ise koltuğu Fenerbahçe zaferiyle devretmek istiyor.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan oyuncularına Fenerbahçe derbisi konuşması! "Galibiyete eminim"

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, haksızlığa uğradığını düşünen Elmas buna rağmen kesin bir tavırla genel kurul kararını mahkemeye taşımazken, finali de unutulmaz yapmak hayalinde.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan oyuncularına Fenerbahçe derbisi konuşması! "Galibiyete eminim"

"KİMSENİN PARASI KALMAZ"

Başkanlık koltuğunda 30 Nisan'a kadar kalacak olan Elmas, oyuncularıyla yaptığı toplantıda "Kadıköy'den galibiyetle ayrılacağınıza eminin. Şu an birçok şey konuşuluyor.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan oyuncularına Fenerbahçe derbisi konuşması! "Galibiyete eminim"

Siz bunlara kulaklarınız tıkayın ve sadece sahaya odaklanın. Bu sezon çok iyi maçlarınız oldu, gücünüzü biliyorum ve hepinize güveniyorum. Ödemeler konusunda da merakınız olmasın. Kimsenin parası Galatasaray'da kalmaz" diyerek derbi öncesi moral verdi.

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