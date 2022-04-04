Zamalek Mostafa Mohamed'in parası için Galatasaray'ın kapısını çaldı! Şoke eden cevap

Zamalek, eski golcüsü Mostafa Mohamed'in peşini bırakmıyor. Önce Galatasaray'ın kiralık aldığı ve sonrasında bonservisiyle kadrosuna kattığı Mohamed ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Mısır basınında yer alan habere göre Zamalek'in, acilen nakit paraya ihtiyacı var. Ekonomik krize giren Mısır temsilcisi, oyuncularına maaşlarını vermekte zorlanıyor.
ŞİKAYETTEN KORKUYORLAR
Zamalek kulübünün yetkilileri, maaşlarının ödenmemesi nedeniyle oyuncularının, spor tahkim kurullarına şikayete gitme ihtimalinden dolayı bir hayli çekinceli ve çözümü, Mostafa Mohamed'de buldular.