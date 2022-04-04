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Zamalek Mostafa Mohamed'in parası için Galatasaray'ın kapısını çaldı! Şoke eden cevap

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılıların Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Mısır basınında yer alan iddiaya göre, Galatasaray'ın Zamalek'e ödemesi gereken 4 milyon dolarlık bedeli, Zamalek erken istedi. Galatasaray ise Zamalek'e şoke eden bir cevap verdi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2022 Pazartesi 11:24
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Zamalek Mostafa Mohamed'in parası için Galatasaray'ın kapısını çaldı! Şoke eden cevap

Zamalek, eski golcüsü Mostafa Mohamed'in peşini bırakmıyor. Önce Galatasaray'ın kiralık aldığı ve sonrasında bonservisiyle kadrosuna kattığı Mohamed ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Zamalek Mostafa Mohamed'in parası için Galatasaray'ın kapısını çaldı! Şoke eden cevap

Mısır basınında yer alan habere göre Zamalek'in, acilen nakit paraya ihtiyacı var. Ekonomik krize giren Mısır temsilcisi, oyuncularına maaşlarını vermekte zorlanıyor.

Zamalek Mostafa Mohamed'in parası için Galatasaray'ın kapısını çaldı! Şoke eden cevap

ŞİKAYETTEN KORKUYORLAR
Zamalek kulübünün yetkilileri, maaşlarının ödenmemesi nedeniyle oyuncularının, spor tahkim kurullarına şikayete gitme ihtimalinden dolayı bir hayli çekinceli ve çözümü, Mostafa Mohamed'de buldular.

Zamalek Mostafa Mohamed'in parası için Galatasaray'ın kapısını çaldı! Şoke eden cevap

GALATASARAY'DAN ERKEN PARA TALEP ETTİLER
Bilindiği üzere Galatasaray, KAP (Kamuoyu Aydınlatma Platformu)'a yaptığı açıklamada, Mohamed için Zamalek'e 4 milyon dolar ödeneceğini ve bu ödemenin Haziran 2022'de gerçekleşeceğini ifade etmişti.

Zamalek Mostafa Mohamed'in parası için Galatasaray'ın kapısını çaldı! Şoke eden cevap

Zamalek kulübü yöneticileri, yaşanan mali krizden ötürü Galatasaray'ın kapısını çaldı ve bu rakamı kendilerine erken ödemelerini istediklerini ifade etti.

Zamalek Mostafa Mohamed'in parası için Galatasaray'ın kapısını çaldı! Şoke eden cevap

G.SARAY'DA RET CEVABI!
Bununla beraber Galatasaraylı yetkililer, 4 milyon doların kendilerine ödeneceğini ancak sözleşmede de yer aldığı gibi ödemenin Haziran ayında gerçekleşeceği aktardı.

Zamalek Mostafa Mohamed'in parası için Galatasaray'ın kapısını çaldı! Şoke eden cevap

İŞTE O AÇIKLAMA
"Şirketimiz ve Zamalek Sporting Club arasında 2020/2021 kış transfer döneminde yapılan transfer sözleşmesinde profesyonel futbolcu Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla'nın kesin transferi için Şirketimiz lehine düzenlenen satın alma opsiyonu, sözleşmede öngörülen bildirimin Zamalek Sporting Club'a yapılmasıyla kullanılmıştır. Bu doğrultuda, anılan sözleşme gereğince Şirketimiz tarafından Zamalek Sporting Club'a 1 Temmuz 2022 tarihinde 4.000.000 Dolar tutarında transfer ücreti ödenecektir."

Zamalek Mostafa Mohamed'in parası için Galatasaray'ın kapısını çaldı! Şoke eden cevap

"Bunun yanı sıra, profesyonel futbolcu Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla ile Şirketimiz arasında 2020/2021 kış transfer döneminde imzalanmış olan protokol uyarınca, Şirketimiz ve profesyonel futbolcu Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla arasında 2022/2023 sezonu için 900.000 Dolar, 2023/2024 sezonu için 1.000.000 Dolar ve 2024/2025 sezonu için 1.200.000 Dolar tutarında sabit ücret karşılığında üç yıllık sözleşme imzalanmıştır. Taraflar arasında yürürlükte olan mevcut sözleşme ise, 2021/2022 sezonu sonuna kadar aynı şartlarda devam edecektir."

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