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Torrent işine kilit

Sarı-kırmızılı camia 30 Nisan'da seçime girecek ve herkes Torrent ile yolların ayrılacağını söylüyor... Ancak 1 yıl daha sözleşmesi bulunan İspanyol çalıştırıcı tüm sözlere kulağını tıkayarak işini yapıyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2022 Pazartesi 06:50
Torrent işine kilit

Sarı-kırmızılı camia 30 Nisan'da seçime girecek ve herkes Torrent ile yolların ayrılacağını söylüyor... Ancak 1 yıl daha sözleşmesi bulunan İspanyol çalıştırıcı tüm sözlere kulağını tıkayarak işini yapıyor. 59 yaşındaki çalıştırıcı, Karagümrük galibiyeti sonrası hemen F.Bahçe maçına hazırlanacaklarını dile getirmişti.

ELMAS'A HEDİYE ETTİ
Torrent, kendisini göreve getiren Başkan Burak Elmas'a minnettar. İspanyol çalıştırıcı, Karagümrük galibiyeti sonrası alınan 3 puanı başkana hediye etti. Önümüzdeki seçimde aday olma şansı bulunmayan Burak Elmas için konuşan Torrent, "Başkanımız için derbiyi kazanmaya çıkacağız" ifadelerini kullandı.

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