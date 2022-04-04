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SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek başkan adayı olmayacağını açıkladı

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da yapılacak başkanlık seçimi öncesi gözler eski başkan Dursun Özbek'in üzerindeydi. Özbek, seçimde aday olmayacağını açıkladı. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2022 Pazartesi 14:13 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2022 Pazartesi 14:22
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek başkan adayı olmayacağını açıkladı

Galatasaray Kulübü'nde 2015-2018 yılları arasında başkanlık görevinde bulunan Dursun Özbek, olağanüstü genel kurulda aday olmayacağını açıkladı.

Galatasaray'da Burak Elmas ve yönetiminin idari yönden ibra edilmemesinin ardından, sarı-kırmızılı kulüp, 30 Nisan'da olağanüstü genel kurul yapacak. Galatasaray'ın eski başkanlarından Dursun Özbek yaptığı açıklamada, gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulda aday olmayacağını açıkladı.

Dursun Özbek, "Yönetim kurulumuzun açıklamış olduğu seçim kararından itibaren fikrimi soran, tavsiyede bulunan ve aday olmam konusunda samimiyetle ısrar eden tüm dostlarıma söylediğimi bir kez de kamuoyu ile paylaşmak istiyorum. 30 nisanda yapılacak olağanüstü genel kurulda aday olmayacağım. Armaya ve renklerimize olan hizmet aşkım ise son nefesime kadar devam edecek. Olağanüstü genel kurulun kulübümüze hayırlı olmasını diler, aday arkadaşlarıma başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

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