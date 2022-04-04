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Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? İşte yanıtı

Son dakika Galatasaray haberi: Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Galatasaray - Fatih Kargümrük maçında sakatlanan Kerem Aktürkoğlu'nun çekilen MR sonrası son durumu netleşti. Yıldız oyuncunun sakatlığının ne kadar süreceği ve Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynamayacağı ise merak konusu. İşte Kerem Aktürkoğlu'nun sakatlığına dair son gelişmeler... (fotomac.com.tr / ÖZEL HABER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2022 Pazartesi 21:22 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2022 Pazartesi 21:23
GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe maçında oynayacak mı? İşte yanıtı

CİMBOM'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Kerem için, Galatasaray kulüp doktorunun kontrolü sonrası bir açıklama yayınlandı ve yıldız ismin kasık adalesinde orta düzey zorlanma ve kanama tespit edildiği duyuruldu.

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe maçında oynayacak mı? İşte yanıtı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Fatih Karagümrük maçının ilk yarısında oyundan çıkmak zorunda kalan Kerem Aktürkoğlu'nun çekilen MR'ı ve yapılan tetkikleri sonucunda kısa rotator ve adduktor (kasık) adalesinde orta düzey zorlanma ve kanama tespit edildi. Futbolcunun tedavisine başlandı" ifadeleri kullanıldı.

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe maçında oynayacak mı? İşte yanıtı

EN AZ 4 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALMASI BEKLENİYOR

Kısa rotator ve adduktor (kasık) adalesinde orta düzey zorlanma ve kanama tespit edilen Kerem Aktürkoğlu'nun en az 4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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