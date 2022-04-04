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Galatasaraylı Mostafa Mohamed'i yıkan ölüm haberi! Tesisleri terk etti

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na gelen kötü haber sonrası, bir de Mostafa Mohamed krizi yaşanıyor. Mısır basınında yer alan bilgilere göre Mostafa Mohamed'in dedesi, vefat etti. Mohamed, haber almasının ardından Karagümrük maçı öncesi yapılan takım toplantısına katılması ve tesisleri terk etti. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2022 Pazartesi 12:12 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2022 Pazartesi 12:16
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Galatasaraylı Mostafa Mohamed'i yıkan ölüm haberi! Tesisleri terk etti

Galatasaray'da kara bulutlar dağılmıyor... Fatih Karagümrük maçı sonrası Kerem Aktürkoğlu, babaannesinin vefat haberini almış ve yıkılmıştı. Kerem'in ardından bir kötü haber daha geldi.

Galatasaraylı Mostafa Mohamed'i yıkan ölüm haberi! Tesisleri terk etti

Mısır basınında yer alan bilgilere göre Galatasaray'da, Mostafa Mohamed'in de dedesi vefat etti. Haberde, Mohamed'in haber almasının ardından şoka girdiği ve kriz geçirdiği ifade edildi.

Galatasaraylı Mostafa Mohamed'i yıkan ölüm haberi! Tesisleri terk etti

TAKIM TOPLANTISINA KATILMADI
Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup ettiği maç kadrosuna yer almayan Mostafa Mohamed'in, maç toplantısına katılmadığı ve haberi almasının ardından tesisleri terk ettiği bildirildi.

Galatasaraylı Mostafa Mohamed'i yıkan ölüm haberi! Tesisleri terk etti

MISIR'A DÖNDÜ
Öte yandan Mohamed'in bu gelişmelerin ardından cenaze işlemleri için Mısır'a döndüğü bilgisine yer verildi. Fenerbahçe de Mohamed sakatlığı nedeniyle yer almayacaktı.

Galatasaraylı Mostafa Mohamed'i yıkan ölüm haberi! Tesisleri terk etti

ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI
Mısır Milli Takımı'ndan ve Zamalek'ten arkadaşlarının Mostafa Mohamed'in yanında olduğu ve oyuncuya çokça telefon, mesaj geldiği ifade edildi.

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