Galatasaraylı Mostafa Mohamed'i yıkan ölüm haberi! Tesisleri terk etti

Galatasaray'da kara bulutlar dağılmıyor... Fatih Karagümrük maçı sonrası Kerem Aktürkoğlu, babaannesinin vefat haberini almış ve yıkılmıştı. Kerem'in ardından bir kötü haber daha geldi.
Galatasaray'da kara bulutlar dağılmıyor... Fatih Karagümrük maçı sonrası Kerem Aktürkoğlu, babaannesinin vefat haberini almış ve yıkılmıştı. Kerem'in ardından bir kötü haber daha geldi.
Mısır basınında yer alan bilgilere göre Galatasaray'da, Mostafa Mohamed'in de dedesi vefat etti. Haberde, Mohamed'in haber almasının ardından şoka girdiği ve kriz geçirdiği ifade edildi.
TAKIM TOPLANTISINA KATILMADI
Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup ettiği maç kadrosuna yer almayan Mostafa Mohamed'in, maç toplantısına katılmadığı ve haberi almasının ardından tesisleri terk ettiği bildirildi.
MISIR'A DÖNDÜ
Öte yandan Mohamed'in bu gelişmelerin ardından cenaze işlemleri için Mısır'a döndüğü bilgisine yer verildi. Fenerbahçe de Mohamed sakatlığı nedeniyle yer almayacaktı.
ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI
Mısır Milli Takımı'ndan ve Zamalek'ten arkadaşlarının Mostafa Mohamed'in yanında olduğu ve oyuncuya çokça telefon, mesaj geldiği ifade edildi.