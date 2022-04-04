Galatasaraylı Mostafa Mohamed'i yıkan ölüm haberi! Tesisleri terk etti

Galatasaray'da kara bulutlar dağılmıyor... Fatih Karagümrük maçı sonrası Kerem Aktürkoğlu, babaannesinin vefat haberini almış ve yıkılmıştı. Kerem'in ardından bir kötü haber daha geldi.

Mısır basınında yer alan bilgilere göre Galatasaray'da, Mostafa Mohamed'in de dedesi vefat etti. Haberde, Mohamed'in haber almasının ardından şoka girdiği ve kriz geçirdiği ifade edildi.