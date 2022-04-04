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GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ı umutlandıran istatistik! %4'lük artış var...

Süper Lig'in 32. haftasında oynayacağı Fenerbahçe derbisine odaklanan Galatasaray'ın koşu mesafelerindeki artışı dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar milli ara öncesi oynadığı Gaziantep maçına göre Karagümrük karşısında koşu mesafelerinde %4 artış sağladı. Berkan Kutlu 12.3 km ile zirveye çıktı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2022 Pazartesi 06:50
GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ı umutlandıran istatistik! %4'lük artış var...

Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Domenec Torrent'in takıma etkisi, kritik F.Bahçe derbisi yaklaşırken gün geçtikçe artıyor. Katalan teknik adam geldiği günden beri eleştirilip kariyeri sorgulansa da katkıları ortaya çıkıyor. Torrent yönetiminde Babel, Taylan, Berkan gibi orta sahadaki tartışılan isimlerin gelişimi gözle görülür hale gelirken, maç analizi yapıldığında da takımın genelinde fark hissediliyor.

Sabah'ın derlediği habere göre; Karagümrük karşısında Berkan 12.3 km'lik koşu mesafesi ile takımın dinamosu olurken, Van Aanholt, Ömer, Gomis, Nelsson ve Marcao da 9 km barajını aştı. Bir önceki hafta oynanan Gaziantep maçına göre koşu mesafelerinde toplamda %4'lük artış sağlandı.

Karagümrük karşısında Ömer Bayram 233, Van Aanholt 202, Babel 206, Barış Alper 204 metrelik deparları ile maçı tamamlayıp kanatları işlerken Karagümrük'ten toplamda da %44 oranında fazla depar atıldı. G.Saray açısından bakıldığında ise bir önceki Gazintep FK mücadelesine göre depar oranında %11'lik artış oldu.

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