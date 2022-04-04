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Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde Muslera mı oynayacak? Pena mı? Belli oldu!

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük'ü evinde ağırlamış ve müsabakadan 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Galatasaray'da dikkat çeken isimlerden biri de, uzun süren sakatlığının ardından eskiye dönüş sinyalleri veren Muslera olmuştu. Peki, Fenerbahçe derbisinde Muslera mı oynayacak? Inaki Pena mı? İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2022 Pazartesi 10:20
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde Muslera mı oynayacak? Pena mı? Belli oldu!

Camia olarak zor günler geçiren Galatasaray, önceki gün ligde Karagümrük'ü 2-0 yenerek rahat bir nefes aldı. Sarı kırmızılıların aldığı üç puanda Muslera imzası vardı.

Kaptan, 90 dakikanın kırılma anı olan 75'te önce penaltıyı kurtardı, daha sonra da ağlarla buluşmakta olan iki topa duvar ördü. Aslında Uruguaylı file bekçisinin geçmişine baktığımızda bu tablo normal gibi gözükse de geçirdiği büyük sakatlıklar sonrası adeta küllerinden doğdu.

DERBİDE YERİ GARANTİ

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, 2020'de bacağı kırılan Muslera için 'dönüşü eskisi gibi olmaz' dendi, sonrada Sivas maçında çapraz bağları esneyince 'forma bulamaz' yorumları yapıldı. Ama azmiyle zor günleri geride bıraktı. Özel çalışmalar yapan başarılı kaleci alçıları varken salonda göz, adale sistemi, koordinasyon, algılama ve karar verme üzerinde idman yaptı.

Takıma dahil olunca da formda Pena'ya rağmen kaleyi tekrar devraldı. Fenerbahçe derbisinde de yerini ayırttı.

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