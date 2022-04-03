Tecrübe konuştu

Süper Lig'de Galatasaray, Nef Stadı'nda Karagümrük'ü ağırladı. Cimbom maça fırtına gibi başladı. Dakikalar henüz 2'yi gösterirken Berkan Kutlu'nun pasında Kerem Aktürkoğlu topla buluştu. Ceza sahasında Salih Dursun'un müdahalesiyle kendini yerde buldu. 4'te Bafetimbi Gomis attığı golle skoru 1-0'a getirdi. 36 yaşındaki forvet, taraftarına koşarak müthiş bir sevinç yaşadı. 12. dakikada Ryan Babel- Alexandru Cicaldau iş birliğiyle skor 2-0 oldu. Hollandalı yıldız boş kaleye yolladı.

PESIC'E İZİN VERMEDİ

Mücadelenin ikinci yarısında Galatasaray daha kontrollü bir oyun tercih etti. Karagümrük'te teknik direktör Volkan Demirel'in oyuna Karamoh'u almasıyla birlikte hareketlenme oldu. 75. dakikada Van Aanholt'un meşin yuvarlağa elle müdahale etmesi üzerine VAR uyarısıyla Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi. Fernando Muslera, Karagümrüklü Pesic'e izin vermedi. Aslan, Karagümrük'ü tecrübeli oyuncuları Gomis (36), Babel (35) ve Muslera'nın (35) performansıyla geçmeyi bildi.

BERKAN İYİYDİ

Galatasaray'ın orta sahasındaki çalışkan ismi Berkan Kutlu başarılı bir maç çıkardı. Genç futbolcu ilk gol öncesinde Kerem Aktürkoğlu'na pası atan isimdi. Maç boyunca da yaptığı presle Karagümrüklü oyuncuları yıldırdı. Yürekli oyunu ve sürekli dikine oynaması alkış topladı.

TAYLAN ALKIŞLARLA ÇIKTI

Domenec Torrent dün Karagümrük karşısında orta sahada yine Taylan Antalyalı'yı kullandı. Taylan dün hatasız bir performans sergiledi. Her pozisyonda takım arkadaşlarına yardım etti. Hücumda da oyun kurulumuna yardımcı oldu. Berkan Kutlu ve Alexandru Cicaldau ile birlikte orta sahada çok iyi anlaştılar.

ÖMER BAYRAM SAĞ BEK

Aslan'da Omar Elabdellaoui'nin sakatlığı sürerken Sacha Boey de koronavirüs karantinasından yeni çıktığı için kadroda yer almadılar. Domenec Torrent sağ bekte sol ayaklı Ömer Bayram'ı oynattı. Gaziantep maçında bu bölgede Semih Kaya oynamış ancak bir hayli aksamıştı. Bu maçta kulübede oturdu.

STATTA İFTAR

Ligde Galatasaray ile Karagümrük maçı için Nef Stadı'na gidenler, oruçlarını da burada açtılar. Ezanın okunmasıyla beraber stat içindeki taraftarlar oruçlarını açtılar. Ardından da sarı-kırmızılı futbolcuların sahaya çıkmasının ardından yüksek sesle tezahüratlarına başladılar. Oyunculara moral verdiler.