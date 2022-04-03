İşte Cimbom'un ayak sesleri

Milli ara öncesi Barcelona'ya kaybedip Avrupa Ligi'ne veda eden, Süper Lig'de ise Gaziantep'e 3-1 mağlup olan Galatasaray, Karagümrük'ü yenip morallendi. Sarı-kırmızılılar, iç sahada bu sezon ikinci kez 3 maçlık galibiyet serisi yakalamayı başardı. 10 Nisan Pazar günü Kadıköy'de Fenerbahçe'ye konuk olacak Cimbom, dev randevuya toparlanmış şekilde gidecek. Son iki sezonda Kadıköy'de rakibini devirmeyi başaran Aslan, uzun süre kabusu olan yerde şimdi galibiyet serisini sürdürmeyi istiyor.

TORRENT İÇİN KRİTİK

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de 7 maça daha çıkacak ancak prestiji en yüksek karşılaşmayı bu hafta oynayacak. 30 Nisan'da yapılacak seçim sonrası Teknik Direktör Domenec Torrent ile yolların ayrılması bekleniyor fakat İspanyol çalıştırıcı, derbi galibiyetini camiaya hediye edebilirse kredisini artırabilir. Torrent, bu sezon Barcelona deplasmanından 0-0'la ayrılmış, dönüşte Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek büyük maçlardan geçer not almıştı. Fener'i de yenerse seneye de kalabilir...