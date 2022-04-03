GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Galatasaray-Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi

ERMAN TOROĞLU - UYKUMUZ GELDİ
Mübarek Ramazan'da özellikle 20.30'da oynanan maçların hareketli olması lazım. Neden? Orucunuzu açıyorsunuz, çorba ve yemek derken vücut hareketleniyor. Maç hareketli olsa, biz de hareketleneceğiz. Ama durgun olunca bu sefer de insanlara ağırlık çöker hatta uykusu gelir.
Dün akşamki maçın hızlı olduğu dakikalar Kerem'in oyunda olduğu dakikalardı. O da takım olarak değil, şahsi olarak oyunu hızlandırıyor. Karagümrük deseniz evlere şenlik. Bal yapmayan arı. Aynı bizim Mehter Takımı gibiler; üç ileri, iki geri... Yani hücuma kalkalım diyorlar, 3-4 top yapana kadar rakip topyekün defansa gelip Karagümrük'ü bekliyor.
G.Saray biraz çabuk oynasa çok gol pozisyonu yakalayacaktı. Penaltının dışında Karagümrük'ün net pozisyonu yok. Penaltıyı bile atamayan bir takım. Penaltıyı kullanan Pesic, atıştan evvel gerildiğinde nereye vuracağını cümle aleme de, Muslera'ya da gösterdi!