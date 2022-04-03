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GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Galatasaray-Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray kritik maçta sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendi. Spor yazarları da bu karşılaşmayı flaş sözlerle yorumladı. İşte o yazılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2022 Pazar 08:14
GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Galatasaray-Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi

SERKAN KORKMAZ - AVRUPA AYARLARI

Galatasaray art arda İstanbul'da oynayacağı iki kritik maç öncesi ligin 15. sırasındaydı ve hayli tedirgindi. Takımın performansı hiç güven vermezken iki önemli isim; Feghouli ve Mohamed de yoktu. Açıkça belirteyim ki; Galatasaray'ı Karagümrük karşısında favori olarak görmüyordum.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Galatasaray-Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi

Maça hayli istekli ve tempolu başlayan sarı-kırmızılılar bir anda iki usta ismiyle skoru 2-0'a getirdi. Gomis'in gole çevirdiği penaltı vuruşunun kazanılmasında bazı hakemler devam kararı verebilirdi. Kerem'in bir engelleme ya da darbe sonucu değil de bir çarpışma sonucu yerde kaldığını düşünen de olabilir.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Galatasaray-Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi

En kötü, en formsuz haliyle bile takımdaki en iyi şeylerden biri olmayı her daim başaran Babel attığı golde çok soğukkanlıydı. Rakip savunmacıların korkulu rüyası Kerem'in sakatlanarak dışarı çıkması Fenerbahçe maçı öncesi Galatasaraylılarda hayli endişe yaratmış olmalı.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Galatasaray-Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi

Hele hele, gündüz seansında Kayseri'de dört gollü galip gelen Fenerbahçe'nin formunu hesaba katınca Torrent'in işi haftaya hayli zor görünüyor. Maçın son yarım saatlik dilimin de Galatasaray'ı bunaltan Karagümrük bir de penaltı kaçırdı.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Galatasaray-Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi

Penaltıyı kurtaran Muslera için tam "eski günlerine döndü" diye düşünürken birkaç dakika sonra koltuk altından kaçırdığı bir top neredeyse gol oluyordu. Birkaç oyuncusunun ekstra çabalarıyla, ortalamasının altında oynayan rakibini zar zor yenen Galatasaray için Kadıköy'de beraberlik gayet makul bir sonuçtur.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Galatasaray-Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi

Torrent'e tavsiyem, UEFA Avrupa Ligi deplasman ayarlarına dönmesi. Aksi halde, sarı-kırmızlı camiada gerilim her yerde son derece yoğun hissedilirken, olası bir Fenerbahçe yenilgisi, telafisi güç bir çözülme ve ağır bir travmayla sonuçlanabilir.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Galatasaray-Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi

ERMAN TOROĞLU - UYKUMUZ GELDİ

Mübarek Ramazan'da özellikle 20.30'da oynanan maçların hareketli olması lazım. Neden? Orucunuzu açıyorsunuz, çorba ve yemek derken vücut hareketleniyor. Maç hareketli olsa, biz de hareketleneceğiz. Ama durgun olunca bu sefer de insanlara ağırlık çöker hatta uykusu gelir.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Galatasaray-Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi

Dün akşamki maçın hızlı olduğu dakikalar Kerem'in oyunda olduğu dakikalardı. O da takım olarak değil, şahsi olarak oyunu hızlandırıyor. Karagümrük deseniz evlere şenlik. Bal yapmayan arı. Aynı bizim Mehter Takımı gibiler; üç ileri, iki geri... Yani hücuma kalkalım diyorlar, 3-4 top yapana kadar rakip topyekün defansa gelip Karagümrük'ü bekliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Galatasaray-Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi

G.Saray biraz çabuk oynasa çok gol pozisyonu yakalayacaktı. Penaltının dışında Karagümrük'ün net pozisyonu yok. Penaltıyı bile atamayan bir takım. Penaltıyı kullanan Pesic, atıştan evvel gerildiğinde nereye vuracağını cümle aleme de, Muslera'ya da gösterdi!

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Galatasaray-Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi

Karagümrük'ün ahı gitmiş, vahı kalmış... Dua etsinler sezon başından bu yana puan toplamışlar. Yoksa bu oyunla, küme düşme hattından çıkamazlardı. Emre Mor bir şeyler yapmak istiyor, o da hep uzak yerlerde yapıyor bunu. Haliyle sonrasında yalnız kaldığı için da topu kaybediyor. Bu tip hareketleri ceza sahası içinde yapmalı oyuncu, yoksa kendi kendine oynar durur.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Galatasaray-Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi

Dün öğleden sonraki Kayseri-F.Bahçe maçını izliyorum; orada da Kayseri evlere şenlik. F.Bahçe biraz kımıldadı, maçı 4-0 yaptı. F.Bahçeli oyuncular hiç olmazsa, rakiple mücadele ediyorlar, kavga ediyorlar. Çok mu iyi oynuyorlar, hayır.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Galatasaray-Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi

Maalesef bu sene lig böyle bitecek. İnşallah seneye değişik bir lig izleriz. Zor ama gene de ümidimizi kaybetmeyelim. Bu akşam lider Trabzonspor, Beşiktaş'ı ağırlıyor Bence bu maç, dünkü maçlara göre bayağı hareketli olacağa benziyor. İnşallah öyle olur diyelim, taca çıkmayalım!

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