Eyvah Kerem sakatlandı

Galatasaray'da sezonun en flaş ismi olan Kerem Aktürkoğlu, bu kez taraftarları üzdü. 23 yaşındaki futbolcu, depar attığı bir pozisyon sonrası sakatlanarak kendini yere bıraktı. Saha kenarında tedavi edilen Kerem, bir süre kendisini denedi fakat bir kez daha kendini yere bırakarak değişiklik istedi. Oyundan alınırken epey üzgün gözüken Kerem, alkışlarla saha kenarına geldi. Yıldız futbolcuyu, Teknik Direktör Torrent sarılarak teselli etti. Kerem'in bugün MR'ı çekileceği ve yapılacak tetkiklerden sonra durumunun belli olacağı kaydedildi. Aslan haftaya Fener derbisine çıkacak.

PENALTIYI ALDIRDI

Karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Galatasaray penaltı kazandı. Berkan Kutlu'nun savunma arkasına attığı topu Kerem Aktürkoğlu kontrol etti. Ceza sahası içinde Salih'in Kerem'e yaptığı faul sonrası hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi. Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 45. resmi mücadeleye çıkan ve 11 gol, 9 asist yapan Kerem, penaltı aldırarak takımına dolaylı yoldan 1 asist daha yapmış oldu. 35'te oyundan çıktı...