Cicaldau'dan harika asist

Sezona iyi başlayan fakat daha sonra performansıyla tartışmaların odağına oturan Cicaldau, Fatih Karagümrük karşısında 2. golün asistini yaptı. Sağ kanattan ceza alanına sokulan Romanyalı oyuncu, müsait durumdaki takım arkadaşı Babel'e şık bir pas aktardı. Hollandalı yıldız da tek vuruşla durumu 2-0'a getirdi. Cicaldau, bu sezon ligde 3. gol pasını vermiş oldu. 24 yaşındaki orta saha, Göztepe ve Başakşehir maçlarında da asist yapmayı başarmıştı. Başarılı oyuncu, hafta arasında Romanya Milli Takımı'nın İsrail ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında ise şık bir gol kaydetmişti. Bu sezon Süper Lig'de 4 kez ağları havalandıran Cicaldau, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 1 gol, 1 asistle oynadı. Cica, "Koronavirüsten sonra formumda düşüş olsa da şu anda eski formuma yavaş yavaş dönüyorum. Katkı verdiğim için mutluyum" dedi.