Galatasaray'da hedef 3 puan! İşte Karagümrük maçı 11'i

Süper Lig'de çok kötü bir sezon geçiren, hala düşme tehlikesini hisseden Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona'ya elenmişti. Ziraat Türkiye Kupası'na ise çok erken veda etmişti. Sonunda genel kurulda başkan Burak Elmas idari yönden ibra olmamış ve seçim kararı almıştı. Sarı-kırmızılı camia rotasını sandığa kırarken Cimbom bugün Süper Lig'de Karagümrük karşısında boy gösterecek. Aslan, Ramazan dolayısıyla 20.30'a alınan maçta İstanbul temsilcisini ağırlayacak. Maçı Ali Şansalan yönetecek. Taraftarların da Nef Stadı'ndaki mücadeleye yoğun ilgisi var.

GALATASARAY - KARAGÜMRÜK MAÇI MUHTEMEL 11'İ

GALATASARAY: MUSLERA, SEMİH, NELSSON, MARCAO, VAN AANHOLT, TAYLAN, BERKAN, CİCALDAU, EMRE KILINÇ, KEREM, GOMİS

KARAGÜMRÜK: VİVİANO, SALİH, BİRASCHİ, BALKOVEC, CANER, LEVENT, BİSTROVİC, EMRE MOR, JİMMY, KARAMOH, PESİC

RAHATLAMAK İSTİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de 15. sırada yer alıyor. Düşme hattındaki rakiplerini mağlup etse de puan olarak hala tehlikeli bölgeden yeterince uzaklaşamayan Cimbom'un tek hedefi bugün 3 puanı hanesine yazdırmak. Karagümrük de Avrupa şansını sürdürmeyi hedefliyor. Teknik direktör Domenec Torrent de öğrencilerine bu yönde direktif verirken, Karagümrük'ün sabırlı oyunu karşısında kendilerinin de telaşlı olmamaları gerektiğini oyuncularına iletti. Sezon sonunda büyük ihtimalle yolların ayrılacağı İspanyol hoca, Galatasaray'da hoş bir seda bırakmak istiyor.

CİMBOM'DA 3 EKSIK VAR

G.Saray bugünkü Fatih Karagümrük randevusunda 3 oyuncudan faydalanamayacak. Sakatlıkları bulunan Sofiane Feghouli, Mostafa Mohamed ve Omar Elabdellaoui, İstanbul temsilcisine karşı forma giyemeyecek. Teknik direktör Domenec Torrent hücumun en ucunda Bafetimbi Gomis'e şans tanıyacak. Feghouli'nin yerine Emre Kılınç'ın oynaması bekleniyor. Karantinası biten Sacha Boey de büyük ihtimalle kulübede yer alacak.

BİLETLERE BÜYÜK İLGİ

Havaların düzelmesi bugünkü Fatih Karagümrük maçına olumlu yansıyacak. Galatasaray'ın Karagümrük ile oynayacağı karşılaşma için satışa çıkarılan biletlerden 42 bini tükendi. Bu rakamın maç günü en az 45 bin olması bekleniyor. Galatasaray bugün çok büyük bir taraftar gücünü arkasına alarak oynayacak.

GÖZLER YİNE KEREM'DE

Aslan'ın bu sezon saha içindeki tek kazanımı olan Kerem Aktürkoğlu bugün yine Karagümrük karşısında takımın en önemli kozu. Cimbom akınlarını daha çok Patrick van Aanholt ve Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı sol kanattan yapacak. 23 yaşındaki hücum oyuncusu bu sezon Süper Lig'de fileleri 8 defa kaydetti. 3 de asisti bulunuyor.

MUSLERA-EMRE SINIRDA

Aslan'da sarı tehlike devam ediyor. Fernando Muslera ve Emre Kılınç sarı kart sınırında yer alıyorlar. İki futbolunun da bugün Karagümrük'e karşı ilk 11'de başlama ihtimali yüksek görülüyor. Teknik direktör Torrent iki futbolcuyu da gereksiz karı karta karşılık uyardı. Muslera ve Emre Kılınç kart görmeleri halide cezalı duruma düşecekler. Gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecekler.