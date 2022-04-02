Galatasaray Karagümrük maçı sonrası Fernando Muslera'dan Fenerbahçe derbisi sözleri! "Kazanmak istiyoruz"

Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında ağırladığı Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda kaleci Fernando Muslera sergilediği performansla galibiyette pay sahibi oldu.

Pesic'in penaltısını kurtaran Uruguaylı file bekçisi, birçok pozisyonda da kalesinde gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ardından konuşan Muslera, hem Karagürmük maçını hem de gelecek hafta oynayacakları Fenerbahçe derbisini değerlendirdi.

Muslera şu ifadeleri kullandı:

Fenerbahçe derbisi çok önemli. Bu maçlarda oynamak çok önemli. Nerede oynandığının önemi yok. Kadıköy'de kazanmak istiyoruz. En iyi şekilde hazırlanacağız.

3 puanı almamız gerekiyordu. Kendi performansımdan da takımın performansından da çok memnunum.