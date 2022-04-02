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Galatasaray Karagümrük maçı öncesi Domenec Torrent konuştu! "Bu bahane değil"

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, evinde Karagümrük'ü konuk edecek. Karşılaşma öncesi sarı-kırmızılıların teknik direktörü Domenec Torrent açıklamalarda bulundu. Torrent, "İki oyuncumuz Mostafa ve Feghouli, milli takımlarından sakat olarak döndü. Arda sakatlığından geri döndü. Bugün sağ beklerimiz oynayamayacak. Ama yine de bu bir bahane değil. Elimizden geleni yapacağız bugün." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2022 Cumartesi 19:50 Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2022 Cumartesi 19:58
Galatasaray Karagümrük maçı öncesi Domenec Torrent konuştu! "Bu bahane değil"

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, evinde Karagümrük'ü konuk edecek. Karşılaşma öncesi sarı-kırmızılıların teknik direktörü Domenec Torrent açıklamalarda bulundu.

İşte Torrent'in açıklamaları:

İki oyuncumuz Mostafa ve Feghouli, milli takımlarından sakat olarak döndü. Arda sakatlığından geri döndü. Bugün sağ beklerimiz oynayamayacak. Ama yine de bu bir bahane değil. Elimizden geleni yapacağız bugün.

Sol ayaklı da olsa, sağ bekte hızlı bir oyuncu oynatmak için Ömer Bayram'ın oynaması gerektiğini düşündük.

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