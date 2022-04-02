Galatasaray - Karagümrük: 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Karagümrük karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, zorlu mücadeleden ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 galip ayrıldı.
Cimbom'a üç puanı getiren golleri 4. dakikada penaltıdan Bafetimbi Gomis ile 12. dakikada Ryan Babel kaydetti.
Karagümrük'te Aleksandar Pesic, 75. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.
Ligde gelecek hafta oynayacağı Fenerbahçe derbisi öncesi morallenen Aslan, puanını 41'e yüskeltip düşme hattıyla arasındaki farkı iyice açarken, Karagümrük ise 43 puanda kaldı.