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GALATASARAY HABERLERİ - Ender Bilgin'den dikkat çeken Galatasaray yorumu!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da başkan Burak Elmas'ın idari yönden ibra edilmemesinin ardından seçim süreci başladı. Fotomaç Gazetesi yazarı Ender Bilgin de sarı-kırmızılı camiadaki son durumu değerlendirirken ibra konusuyla ilgili dikkat çeken bir yorumda bulundu. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2022 Cumartesi 08:37
GALATASARAY HABERLERİ - Ender Bilgin'den dikkat çeken Galatasaray yorumu!

ENDER BİLGİN - GALATASARAY'IN SEÇİMİ

Galatasaray bir yıl bile geçmeden yeniden seçim atmosferine girdi. Mevcut düzende bu yönetimin uzun soluklu olmayacağı belliydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Ender Bilgin'den dikkat çeken Galatasaray yorumu!

Yine de "ibrasızlık" tercihinin silaha dönüşmesi etik mi? İbra ile başkan terbiye etmek, böyle köklü bir camia için üzerinde düşünülmesi gereken bir konudur.

GALATASARAY HABERLERİ - Ender Bilgin'den dikkat çeken Galatasaray yorumu!

Öte yandan taraftarın bu hamleyi genel kurulun diğer kulüplerden farkı ve gücü olarak gördüğünü de unutmayalım.

GALATASARAY HABERLERİ - Ender Bilgin'den dikkat çeken Galatasaray yorumu!

Polat, Cengiz ve Elmas… Bu ibrasızlıkları, kısa süre önce başkan seçilmiş bir ismi aynı hızla itibarsızlaştırmak mı, yoksa demokrasi kültürünün bir başarısı olarak mı değerlendirmek lazım?

GALATASARAY HABERLERİ - Ender Bilgin'den dikkat çeken Galatasaray yorumu!

Bu soruyu her Galatasaray üyesinin kendi vicdanında cevaplaması gerekiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Ender Bilgin'den dikkat çeken Galatasaray yorumu!

Ufukta seçim var. Dursun Özbek ve Ünal Aysal ismi taraftarı heyecanlandırıyor. Bu malum. Ama asıl soru, Genel Kurul üyelerini hangi ismin heyecanlandıracağı.

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