GALATASARAY HABERLERİ - Ender Bilgin'den dikkat çeken Galatasaray yorumu!

ENDER BİLGİN - GALATASARAY'IN SEÇİMİ
Galatasaray bir yıl bile geçmeden yeniden seçim atmosferine girdi. Mevcut düzende bu yönetimin uzun soluklu olmayacağı belliydi.
ENDER BİLGİN - GALATASARAY'IN SEÇİMİ
Galatasaray bir yıl bile geçmeden yeniden seçim atmosferine girdi. Mevcut düzende bu yönetimin uzun soluklu olmayacağı belliydi.
Yine de "ibrasızlık" tercihinin silaha dönüşmesi etik mi? İbra ile başkan terbiye etmek, böyle köklü bir camia için üzerinde düşünülmesi gereken bir konudur.
Öte yandan taraftarın bu hamleyi genel kurulun diğer kulüplerden farkı ve gücü olarak gördüğünü de unutmayalım.
Polat, Cengiz ve Elmas… Bu ibrasızlıkları, kısa süre önce başkan seçilmiş bir ismi aynı hızla itibarsızlaştırmak mı, yoksa demokrasi kültürünün bir başarısı olarak mı değerlendirmek lazım?
Bu soruyu her Galatasaray üyesinin kendi vicdanında cevaplaması gerekiyor.
Ufukta seçim var. Dursun Özbek ve Ünal Aysal ismi taraftarı heyecanlandırıyor. Bu malum. Ama asıl soru, Genel Kurul üyelerini hangi ismin heyecanlandıracağı.
Sarı-kırmızılı takım bu hızla başkan eskitirse, mali fatura ağır olacaktır. Bu yüzden artık her üye iki kere düşünmeli.